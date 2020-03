Suite à leur décision relative à la renonciation à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique, une pétition a été initiée contre les parents de Archie. Selon les informations relayées sur ce sujet par le Daily Mail, la pétition qui a déjà enregistré plus de 8 000 signatures vise à dénoncer les frais de sécurité trop élevés du couple qui a décidé de prendre ses distances vis à vis de la famille royale britannique.

Les coûts globaux de sécurité

Pour les initiateurs ainsi que les adhérents à cette pétition, il serait bien que le contribuable britannique cesse de participer aux frais de sécurité de Meghan Markle et Harry. « Arrêter de payer pour les coûts globaux de sécurité d’Harry, Meghan et leur enfant », est ainsi le principal motif de la pétition.

« La nouvelle vie d’Harry et Meghan en tant que couple indépendant vont les faire voyager à travers le monde et gagner des millions en tant que citoyens privés (…) Il est donc de leur propre responsabilité de subvenir à leur propre sécurité, pas de celle des contribuables britanniques », ont notamment décrit les initiateurs de la pétition.

Doux-amer pour le prince Harry

L’ancienne actrice américaine devenue membre de la famille royale britannique ainsi que son époux vont honorer dans quelques jours leurs derniers engagements officiels. Ils pourront par la suite poursuivre leur nouvelle vie au Canada loin des contraintes liées à la vie au palais royal.

Certains proches du prince Harry annoncent des jours difficiles pour lui. Selon les confidences d’un de ses amis à Vanity Fair, ce sera « doux-amer ». «Il a toujours voulu avoir une vie régulière et s’éloigner des projecteurs, et c’est ce qu’il fait. Mais cela signifie s’éloigner de sa famille. Harry est un gars loyal et affectueux, ce sera donc très difficile pour lui », fait remarquer ce proche du prince Harry.