A New-York ce mardi, Meghan Markle et son époux ont failli subir le même sort que la princesse Diana. Selon une annonce qui a été faite par le porte-parole du couple par le canal d’un communiqué, ils ont été poursuivis par des paparazzis pendant plusieurs heures. « La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Ms Ragland ont été impliqués dans une course-poursuite en voiture presque catastrophique, causée par un groupe de paparazzis très agressifs », a noté le communiqué qui a été cité par le média britannique Sky.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a failli provoquer de nombreuses collisions évitées de justesse, impliquant d'autres conducteurs sur la route, des piétons et deux paparazzis », a poursuivi le communiqué. Le document du porte-parole a tenu à marteler que le statut de personnalité publique ne devrait pas mettre en danger sa vie. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette situation, l’incident s’est produit suite à une soirée de gala à laquelle le couple a participé.

L’événement avait été organisé par la fondation Ms. Foundation for Women. Mais cette première apparition publique des Sussex depuis le couronnement de Charles III n’aura pas véritablement passé inaperçue. Cette situation a rappelé les circonstances dans lesquelles la mère du prince Harry a rendu l’âme en 1997. En effet, la princesse Diana est décédée dans un accident de circulation. Son véhicule a heurté une pile du pont de l'Alma à Paris, alors qu'elle filait à toute allure. La voiture était également poursuivie par des paparazzis.