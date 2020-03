Le combat MMA qui a eu lieu entre la Polonaise Joanna Jedrzejczyk et la Chinoise Zhang Weili le samedi dernier lors de l’UFC-248 à Las Vegas aura particulièrement été violent. En effet, l’adversaire de la Chinoise a pratiquement été méconnaissable à la fin de la rencontre sportive. Le visage de Joanna Jedrzejczyk était défiguré, gonflé et tuméfié.

Selon les confidences qui ont été faites par la sportive, les déformations ont commencé déjà au troisième round. Elle a dû se rendre à l’hôpital à l’issu du combat. « Elle a pu quitter l’hôpital après avoir passé des examens qui n’ont révélé aucune blessure significative. », confie les membres de son équipe d’encadrement.

Elle remercie Dieu

Si la sportive n’a pas voulu aborder le sujet relatif au combat, elle s’est juste contentée de rendre grâce à Dieu. Pour elle, l’action de grâce se fait tant à des occasions de victoire que de défaite. Elle n’a pas manqué de remercier son entourage pour le soutien dont elle bénéficie.

« Peu importe ce qui se passe dans ma vie. Gagnez ou perdez. En haut ou en bas. Je vous en suis reconnaissante jour et nuit! Reconnaissante pour la vie que je vis, reconnaissante pour les gens autour de moi et reconnaissante pour tous les beaux moments. Je sais que je suis chanceuse et aussi reconnaissante. », fait-elle observer.