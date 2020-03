Et si Vladimir Poutine restait au pouvoir, et ce, jusqu’en 2036 ? Si cette question prête à sourire, aujourd’hui, la réalité est là, la Douma, le Parlement russe, a visiblement décidé de faire une fleur à son chef, lui qui excluait pourtant de se représenter à la fin de son prochain mandat en 2024. Toutefois, les modifications constitutionnelles à venir pourraient changer la donne.

En temps normal, les mandats présidentiels en Russie, sont limités à deux consécutifs. Toutefois, l’exécutif en place envisage bel et bien de modifier la Constitution, ce qui aurait pour conséquence, de réinitialiser le compteur de Poutine, qui aurait été forcé de continuer jusqu’en 2024 et non pas au-delà. Résultat, si ce compteur repart de zéro, le président Poutine aurait tout le loisir de continuer à gouverner le pays, et ce, jusqu’en 2036.

Poutine, en position de force

Attention toutefois puisque cette remise à zéro ne serait valable qu’à une seule condition, que la Cour constitutionnelle accepte cet amendement et ne le considère pas comme contraire « à la loi fondamentale ». En outre, les citoyens russes, appelés à voter en faveur ou en défaveur de la nouvelle Constitution le 22 avril prochain, auront le dernier mot sur la question, même s’il semble acquis pour le pouvoir en place, que la réforme passera.

Au Kremlin jusqu’en 2036 ?

Afin de justifier une telle envie, le président Poutine a affirmé que la Russie avait besoin d’une incarnation, d’un pouvoir fort. Mettant en avant les dangers économiques et sécuritaires rodant autour de la Russie, Poutine a continué, mettant l’accent sur les obligations de stabilité même s’il reconnaît que les citoyens ont le droit à une alternative, un second vote. Cette révision de la Constitution, la première depuis 1993, est considérée comme vitale pour le pouvoir en place qui souhaite préparer l’après-2024, de la meilleure des manières.