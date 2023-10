Publicité

Les récents développements concernant la participation des athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ont suscité des réactions vives de la part du président russe, Vladimir Poutine, et du Comité international olympique (CIO). La controverse tourne principalement autour de la décision du CIO d'imposer des restrictions sur la participation des athlètes russes, en les obligeant à concourir sous une bannière neutre et en limitant leur nombre.

Selon Vladimir Poutine, cette décision du CIO équivaut à de la "discrimination ethnique" contre les Russes. Le président russe a exprimé son mécontentement lors d'un discours sur le sport à Perm, une ville située dans l'Oural. Il a déclaré que les Jeux olympiques, censés être un événement sportif apolitique, étaient devenus un "instrument de pression politique" et de "discrimination raciste, ethnique".

Publicité

«Grâce à certains dirigeants de l'actuel Comité international olympique, nous avons appris que (...) les Jeux eux-mêmes peuvent être utilisés comme un instrument de pression politique contre des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique et, de facto, (comme d'un instrument) grossier de discrimination raciste, ethnique», a-t-il fustigé lors d'un discours sur le sport à Perm (Oural).

Le CIO, de son côté, a justifié sa position en affirmant que l'invitation à participer aux Jeux n'était pas un "droit inconditionnel" pour les athlètes, mais plutôt un "privilège". Cette décision du CIO découle en grande partie des événements survenus en février 2022, lorsque l'Ukraine a été envahie par les forces russes. En réaction à cette agression, les athlètes russes ont été exclus de toutes les compétitions internationales.

Cependant, en mars 2023, le CIO a émis une recommandation visant à réintégrer les athlètes russes aux compétitions internationales, à condition qu'ils concourent sous bannière neutre et individuellement, et qu'ils n'aient pas "activement soutenu la guerre en Ukraine". Cette recommandation a ouvert la porte à un débat continu sur la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux de Paris l'année prochaine.