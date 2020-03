L’épidémie du Coronavirus rime visiblement avec catastrophe économique. En effet, la dernière décision prise par la Maison Blanche ne restera pas sans impact sur l’économie mondiale. Pour faire face au Coronavirus, le président américain a décidé de suspendre tous les voyages depuis l’Europe vers les Etats-Unis pour 30 jours. Cette mesure plutôt exceptionnelle qui n’épargne que la Grande Bretagne prend effet à compter du vendredi.

«Les gens et non les marchandises»

Le Vice-président américain l’a justifié par le fait que l’Europe soit désormais l’épicentre du coronavirus. Plusieurs secteurs de l’économie mondiale seront touchés par cette mesure qui est décriée par les dirigeants européens. Donald Trump a toutefois essayé de rassurer les uns et les autres par une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Il indiquait notamment qu’il est «très important pour tous les pays et toutes les entreprises de savoir que le commerce ne sera en aucun cas affecté par la restriction». La mesure concerne «les gens et non les marchandises», a-t-il clarifié. Déjà, les informations ne sont pas bonnes pour les bourses. Les conséquences de cette restriction se ressentiront d’abord sur les compagnies aériennes.

Plusieurs secteurs d’activité touchés

Plusieurs vols seront annulés dans les prochaines semaines. Et les répercussions négatives de cette décision sont déjà perceptibles sur certaines compagnies telles que l’allemand Lufthansa. Elle a perdu 10% en Bourse dans la matinée de ce jeudi. Le secteur du tourisme prendra également un grand coup tant en Europe qu’aux Etats-Unis.

Les autorités européennes de leurs côtés dénoncent une décision prise sans concertation. Charles Michel et la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen indiquent dans un communiqué que «le coronavirus est une crise mondiale qui ne se limite pas à un continent». La commission européenne a tout de même fait observer qu’elle prendra des dispositions afin d’éviter « la perturbation économique » entraînée par la décision américaine.