Ce jeudi 5 mars, Roman Polanski le réalisateur, producteur et scénariste franco-polonais était l’un des principaux sujets de discussion sur le plateau de l’émission « Balance ton post » animée par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. En effet, après la cérémonie des Césars où il a été sacré meilleur réalisateur, l’attention a été une fois encore attirée sur lui. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une distinction honorifique mais d’une autre accusation d’agression sexuelle.

A travers une vidéo exclusive diffusée dans l’émission de Cyril Hanouna, Renate Langer a livré un témoignage sur ce que lui a fait vivre le lauréat des Césars il y a plusieurs décennies. Il s’agit d’une agression sexuelle dont elle aurait été victime en 1972, dans le chalet du réalisateur à Gstaad, en Suisse. Elle n’aurait évoqué le sujet qu’une seule fois dans les colonnes du New York Times.

Témoignage glaçant selon Cyril Hanouna

Elle a saisi l’occasion de la réalisation de cette vidéo pour entrer dans les détails de ces faits qui se sont produits alors qu’elle n’aurait que 15 ans. Le réalisateur lui aurait parlé de son nouveau film et aurait indiqué qu’elle est la meilleure candidate pour le rôle principal. Elle fait remarquer que les choses ont dérapé après le dîner quand elle s’est retrouvée toute seule avec lui dans son chalet. Le réalisateur l’aurait attaqué et l’aurait violenté.

Malgré toutes ses tentatives pour sortir de ses griffes, l’homme aurait été plus fort qu’elle selon ses explications. « J’ai essayé de le taper avec mes bottes… je l’ai tapé dans l’entre jambe, mais ça l’a rendu encore plus en colère », a-t-elle décrit. « Il a attrapé ma main, et il m’a emmené au premier étage,il m’a jetée sur le lit, il m’a violée, c’était horrible. » , a-t-elle poursuivi. Suite à ce témoignage qualifié de « glaçant » par Cyril Hanouna, les chroniqueurs ont été invités à répondre à la question : «Un César pour Polanski, êtes-vous choqués?».