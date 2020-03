il y a quelques jours, Muhammadu Sanusi II, l‘Émir de Kano, l’une des personnalités traditionnelles les plus puissantes du Nigéria fut détrôné de son titre après un vote du parlement de l’État de Kano. Le gouverneur de cette région stratégique du Nigéria accuse Muhammadu Sanusi II de soutenir l’opposition, son successeur a immédiatement été désigné, il s’agit d’Alhaji Aminu Ado Bayero. Après avoir été déchu de son titre, l’ex-Émir de Kano a été placé en détention au niveau d’une localité située dans l’État de Nasawara.

Ce vendredi 13 Mars, un tribunal d’Abuja a ordonné la libération de l’ancien Émir de Kano, qui est depuis quelques jours entre les mains des services de renseignements. L’avocat de Sanusi II avait demandé la libération de son client afin qu’il puisse se déplacer à nouveau dans tout le pays sauf à Kano où il a été banni par le gouverneur local.

Libération immédiate

Dans un communiqué, le juge de la Haute cour fédérale d’Abuja a livré ce qui suit: “J’ordonne la libération du prévenu et j’appelle à la restauration de ses droits, de sa liberté de mouvement et d’association au Nigeria”. Avec son titre d’Émir de Kano, Muhammadu Sanusi II était considéré par de nombreux observateurs comme l’une des personnalités les plus influentes du continent africain. Il n’hésitait pas à interpeller directement les leaders politiques quant à leur devoir de redevabilité envers la population, il s’est aussi offusqué à plusieurs reprises du niveau de pauvreté dans sa région malgré la présence d’immenses ressources naturelles.