Certains membres de l’opposition dont Ousmane Sonko, responsable du Pastef et Abdoul Mbaye, ancien premier ministre se sont exprimés sur l’épidémie du coronavirus et les mesures prises par le chef de l’Etat, Macky Sall pour lutter contre la propagation du virus. Alors qu’un Tweet virulent sur la gestion de la maladie avait été attribué à Ousmane Sonko, ce dernier dément et appelle à l’union.

Abdoul Mbaye félicite Macky Sall

L’opposant et ancien membre du gouvernement Abdoul Mbaye a tenu à féliciter le chef de l’Etat sur les mesures prises dernièrement (suspension des activités scolaires, interdiction ds rassemblements, suspension des procédures de voyage pour les pèlerinages entres autres). “Les bonnes décisions viennent d’être prises face à la propagation du coronavirus au Sénégal. Nous adressons nos félicitations à Macky Sall” peut on lire dans le tweet du leader politique. Ousmane Sonko pour sa part estime que “le Coronavirus est un fléau qui frappe l’humanité toute entière, sans distinction de race, de religion, de nationalité, de catégorie socio-professionnelle. Nul n’est à l’abris” dans son communiqué du 15 mars dernier. Le leader du Pastef salue également les initiatives entreprises par les autorités.

Tweet en son nom : Sonko dément et annonce des poursuites

Ousmane Sonko avait auparavant démenti les propos d’un tweet qui avait été posté à travers un “faux profil” selon ce dernier. Une procédure judiciaire est annoncé contre l’auteur de cette déclaration. “La vérité est qu’aujourd’hui nous sommes tous en danger. Macky sall a refusé de fermer les frontières et cela nous expose de plus en plus à une plus grande contamination. J’en appelle à la mobilisation de tous les patriotes pour lutter contre ce gouvernement d’incapable” peut on lire dans le tweet en question