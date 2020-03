Au terme des quatre jours d’échange qui ont eu lieu entre les soldats russes et turcs dans la capitale de la Turquie, Hulusi Akar le ministre turc de la Défense a annoncé ce vendredi 13 mars, la signature d’un document par les deux parties. Ce document homologue la conduite conjointe de patrouilles dès ce dimanche sur une autoroute tactique de la province d’Idlib, la M4. « Nous allons ouvrir des centres de coordination et diriger ce processus conjointement », a annoncé le ministre de la Défense, d’après les informations relayées par l’agence de presse Anadolu.

Au cours de la semaine écoulée, les deux Etats avaient conclu un accord de cessez-le-feu afin de mettre fin aux assauts entre les soldats syriens et turcs, qui ont atteints un sommet depuis des semaines dans la région d’Idlib.

Une apparente accalmie

En dépit du fait qu’Ankara appuie des groupes rebelles à Damas, et que Vladimir Poutine soutient le régime syrien, Moscou et Ankara coopèrent depuis des années sur le dossier syrien. L’accord du cessez-le-feu signé entre Moscou et Ankara, devenu valable depuis le 6 mars dernier, a permis d’instaurer une apparente accalmie dans la province d’Idlib, qui depuis des mois est devenue la scène de toutes sortes d’attaques et de bombardements créant ainsi une catastrophe humanitaire dans la région.