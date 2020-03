Les lieux saints en Syrie sont très aimés et animés. Depuis peu, plusieurs personnes provenant d’horizons divers y viennent pour des visites. Ce samedi n’a pas tenu toutes ses promesses pour les pèlerins en visite et les habitants de la Syrie. Pour cause, un accident dû à une collision entre un camion-citerne et deux autocars. Elle a coûté la vie à plusieurs personnes. L’accident s’est déroulé hier sur la route joignant Damas à la province d’Homs au Nord-Ouest. Selon les faits rapportés par Sana, une agence syrienne, près d’une trentaine de personnes sont passées de vie à trépas dans cet accident.

32 morts et 77 personnes blessées

Le camion-citerne alors que ses freins étaient desserrés a percuté plusieurs véhicules. Parmi ceux-ci, deux autobus qui transportaient des passagers irakiens. Lesquels passagers étaient en Syrie dans l’objectif de visiter les hauts lieux saints du pays. Sana, l’agence syrienne rapporte que selon les propos du ministre de l’intérieur, Mohammad Khaled al-Rahmoun qui est descendu sur les lieux de l’accident, le bilan fait état de 77 personnes blessées en plus des 32 personnes décédées. De sources concordantes, on apprend que les victimes du drame seraient des pèlerins de l’Irak. Pendant qu’il était descendu sur les lieux, à la sortie de Damas, Mohammad Khaled al-Rahmoun avait à proximité de la sortie de Damas, examiné les lieux de l’accident.