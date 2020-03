Le coronavirus n’a pas que des incidences directes sur les êtres humains. A part la possibilité d’infection et la chute de l’économie mondiale, l’épidémie semble drastiquement agir sur les singes en Thaïlande. Et pour cause, une bagarre géante a éclaté en Thaïlande entre des singes en pleine rue alors que le pays fait face aux conséquences de la chute des voyages touristiques dans le monde.

Dans la ville de Lopburi, en Thaïlande, les macaques n’apprécient guère le manque de touristes dans le pays. Il faut dire que ces derniers ont habitué les singes de la ville aux repas qu’ils leur offraient gracieusement et qui constituait l’essentiel de leur alimentation. Au fil des ans, les macaques ont ainsi développé une certaine paresse à rechercher par eux-mêmes, dans la nature, leur repas.

Depuis l’explosion des cas de coronavirus et avec la fermeture des frontières de plusieurs pays aux européens, on assiste à une chute drastique du nombre de touristes dans le monde, et tout naturellement en Thaïlande. Une situation qui a directement affecté les macaques de la ville de Lopburi qui se sont lancés dans un combat généralisé sur une place publique de la ville. La séquence que vous pouvez voir si dessous a été diffusée sur les réseaux sociaux et fait depuis quelques heures le buzz sur la toile.