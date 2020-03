Depuis 2018 les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas du tout au beau fixe. Les deux superpuissances mondiales se livrent une guerre commerciale sans merci qui a un impact sur la bonne marche de l’économie mondiale. Washington et Pékin ne se font aucun cadeau et presque tous les secteurs d’activité sont concernés par le conflit commercial. C’est dans ce contexte plus ou moins tendu que les États-Unis viennent d’arrêter deux ressortissants chinois, fortement soupçonnés de blanchiment d’argent.

Les autorités américaines ont interpellé les dénommés Tian Yinyin et Li Jiadong, deux chinois accusés d’avoir aidé des pirates informatiques nord-coréens à blanchir de la cryptomonnaie volée. Selon le trésor américain et le département de la Justice, le coût du blanchiment s’élèverait à 100 millions de dollars et elle serait destinée aux comptes de la Corée du Nord.

Un réseau bien organisé

Selon des sources concordantes, pour les américains, ce serait par ce processus de blanchiment de cryptomonnaies, que le régime nord-coréen arriverait à financer son programme nucléaire. Washington estimerait que la Corée du Nord dispose d’un vaste réseau de hackers très bien organisé qui grâce à leurs connaissances, arrivent à contourner les sanctions internationales en collectant des fonds par le biais de “cyber-vols”, par l’utilisation de divers logiciels très bien élaborés.

Il ressort que les deux ressortissants chinois qui viennent d’être appréhendés sont des pions essentiels du dispositif de piratage de la Corée du Nord. Ils avaient pour mission de blanchir les cryptomonnaies en les convertissant soit en yuan soit en cartes-cadeaux Apple.