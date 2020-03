Ce lundi, le gouverneur Jared Polis de l’Etat du Colorado, signait l’abrogation de la peine de mort dans son Etat. Par cet acte, il faisait du Colorado le 22e État des USA à abolir la peine capitale. Une décision qui ne devrait entrer en vigueur qu’en Juillet 2020. La première exécution dans le Colorado avait eu lieu en 1859 par pendaison. Et depuis l’Etat avait expérimenté, diverses manières de mise à mort jusqu’à n’en retenir qu’une seule en 1988. La peine de mort est encore en vigueur dans 28 états aux USA.

Une décision majeure

La décision avait certes été saluée par Amnesty Internationale USA, comme une avancée majeure des Etats-Unis dans la reconnaissance des droits Humains, mais les sénateurs ne l’avaient pas faite rétroactive. Mieux, les législateurs de l’Etat avaient clairement stipulé en leur déclaration que la décision de l’abrogation de la peine de mort ne prendrait effet qu’à partir du 1er Juillet 2020 ; et qu’en conséquence toute condamnation à mort antérieure à cette date était toujours valide.

Mais le gouverneur Polis avait choisi de vider le couloir de la mort en encore en activité, dans son Etat. Trois détenus condamnés mort, avaient donc vu ce lundi au moment de l’abrogation de la loi par le Gouverneur, leurs sentences commuées en « prison à vie sans libération conditionnelle ». Un choix qui selon Polis aurait été fait « pour refléter ce qui est maintenant la loi du Colorado, (…) après un processus de sensibilisation approfondi auprès des victimes et de leurs familles».

Les trois condamnés, étaient Robert Ray, Sir Mario Owens et Nathan Dunlap, tous des afro-américains. Nathan Dunlap avait été condamné pour avoir tué par balle quatre personnes dans un restaurant le 22 mai 2013. Sir Mario Owens avait été reconnu coupable et condamné à mort par un jury en 2008 pour le meurtre d’un jeune couple, Javad Marshall-Fields et de sa fiancée, Vivian Wolfe témoins dans une affaire de meurtre. Robert Ray, lui avait été condamné pour avoir commandité les assassinats perpétrés par Owens ; le couple Marshall-Fields, étant les témoins à charge de l’accusation dans son procès pour meurtre.

Jared Polis félicité…

Selon Kristina Roth, chargée de programme principale, pour les actions de justice pénale à Amnesty International États-Unis : « Le gouverneur doit (…) être félicité pour avoir commué la peine de mort des personnes actuellement dans le couloir de la mort ». Pour la fonctionnaire de l’organisation de défense des droits de l’Homme, « la peine de mort » serait une sentence inefficace et irréversible et ne « décourageait pas le crime ». Surtout que, avait-elle ajouté, la sentence serait « instrumentalisée dans ce état (Colorado) de manière disproportionnée contre les communautés de couleur». Le Colorado avait aboli la peine de mort en 1897 pour la rétablir en 1901.