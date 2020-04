La plateforme américaine de partage de vidéos en ligne, YouTube a décidé de prendre des mesures radicales en cette période de crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Covid-19 contre certaines fake news. En effet, les dirigeants de la plateforme ont pris la décision de supprimer toutes les vidéos qui incriminent la 5G d’être à la base de la propagation du coronavirus, suite aux incendies provoqués de plusieurs antennes en Angleterre.

En effet, depuis un certain moment circulent un peu partout sur les réseaux sociaux des théories qui associent le déploiement de la 5G à la pandémie du coronavirus. Selon les auteurs de complot, le virus serait né à Wuhan (l’épicentre du virus en Chine) après l’installation des premières antennes de la 5G. Pour d’autres dont la puissance imaginative serait sans borne, le virus aurait été créé en laboratoire afin de dissimuler le déploiement de la cinquième génération de technologies de communications sans fil. Pour d’autres encore, ce sont les radiations émises par les antennes de la 5G qui ont occasionné la mutation du virus chez le pangolin.

Des antennes brulées

En dépit de preuves scientifiques de leurs allégations, ces comploteurs sont parvenus à enrouler dans leurs opinions, des milliers d’internautes. En France par exemple, un groupe Facebook dénommé Stop à la 5G compte plus de 2 millions de membres. En Angleterre, plus précisément à Birmingham, Liverpool et Melling, des antennes ont été mises à feu par des individus qui se sont convaincus que le réseau est dangereux pour leur santé.

Ayant pris la mesure des choses, le géant de la technologie de télécommunication, Google, dont You tube est devenu une filiale depuis 2006 a décidé de mettre un terme à la propagation de ces fake news à travers ses canaux. Il a ainsi pris la décision de supprimer toute vidéo qui associe 5G et Coronavirus. Pour l’instant, c’est seulement les vidéos qui sont liées au coronavirus qui seront supprimées de la plateforme. Les vidéos concernant uniquement la 5G seront laissées d’abord. Cependant, ces dernières seront considérées comme du « contenu limite » et peuvent ne pas apparaître dans les résultats de recherche.

Suppression des vidéos promouvant ” de méthodes médicalement non fondées”

« Nous avons également des politiques claires qui interdisent les vidéos faisant la promotion de méthodes médicalement non fondées pour guérir le coronavirus au lieu de demander un traitement médical, et nous supprimons rapidement les contenus violant ces politiques lorsqu’elles nous sont signalées » a ajouté un porte-parole de Google.