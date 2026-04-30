Mbappé vs Vinicius Jr : la fracture au sein du Real Madrid

Le Real Madrid clôture une deuxième saison consécutive sans titre majeur, et la cohabitation entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr s’impose comme l’explication centrale d’un bilan sportif inédit pour le club espagnol. À Valdebebas, le centre d’entraînement madrilène, les interrogations sur la compatibilité des deux attaquants ont franchi le cadre du débat public pour s’installer dans le vestiaire.

Selon ESPN Deportes, de nombreuses voix en interne estiment que les problèmes ne se résoudront pas tant que l’un des deux ne quittera pas l’effectif. Une issue que la direction écarte pourtant : Florentino Pérez reste convaincu de bâtir un Real Madrid compétitif avec les deux joueurs comme piliers, et ni Mbappé ni Vinicius ne seront cédés cet été, selon Get Spanish Football News.

Un duo productif, une équipe fragilisée

Les 41 buts inscrits par Mbappé en 41 matchs cette saison, selon Tribuna, ne reflètent pas les difficultés collectives générées par sa présence. L’analyse de Managing Madrid pointe un paradoxe : lors d’une séquence de quatre matchs sans le Français — dont deux face à Manchester City et un contre l’Atlético de Madrid — le Real Madrid a inscrit 14 buts pour 5 encaissés. La structure défensive s’est en revanche régulièrement dégradée avec les deux stars alignées simultanément, Vinicius réduisant son effort défensif en présence de Mbappé.

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La dimension tactique s’est doublée d’une fracture dans le vestiaire. Selon COPE et Le Journal du Real, le groupe a progressivement désigné Vinicius Jr comme son leader naturel, marginalisant Mbappé dans son rôle d’influence. TNT Sports résume l’équation : aucun des trois joueurs — Mbappé, Vinicius, Bellingham — n’a affiché son meilleur niveau lorsqu’il évoluait conjointement avec les deux autres.

Deux entraîneurs, même impasse

La saison 2025-2026 a consommé deux entraîneurs. Xabi Alonso, arrivé en remplacement de Carlo Ancelotti, avait construit un système centré sur Mbappé et Arda Güler, reléguant Vinicius dans un rôle secondaire. Son limogeage au lendemain de la défaite en finale de la Supercopa face au Barça en janvier a redistribué les rapports de force : son successeur Álvaro Arbeloa a recentré le projet autour du Brésilien, sans redresser les résultats. Éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, le Real Madrid a terminé la Liga à 11 points du Barça, sacré champion pour la deuxième année consécutive.

ESPN Deportes compare la situation à celle du Barça en 2019, lorsque l’incompatibilité entre Messi et Griezmann avait contraint le club à se séparer du Français deux saisons après son arrivée. La différence, selon le même média : contrairement aux supporters barcelonais qui avaient tranché en faveur de Messi, le madridisme reste divisé sur celui des deux autour duquel construire le projet.

La nomination du prochain entraîneur, supervisée personnellement par Florentino Pérez selon World Soccer Talk, conditionnera la gestion de cette équation offensive dès la préparation estivale.