Les travailleurs du Centre national de sécurité routière (CNSR) sont remontés contre leur directeur général, Aubin Adoukonou. Par un courrier, le SYNATRA-CNSR a dressé au ministre des Infrastructures et des transports ses récriminations contre le patron du CNSR. Le Syndicat national des travailleurs du Centre national de sécurité routière a saisi le ministre des Infrastructures et des transports le 23 avril 2020 pour lui faire part de la situation qui prévaut au niveau de cette direction depuis la nomination du directeur général, Aubin Adoukonou.

Selon les travailleurs, l’espoir qui est né avec la nomination de Aubin Adoukonou à la tête de la CNSR s’est vite dissipé avec une gestion peu orthodoxe des ressources humaines et même financières. Au nombre des problèmes que soulèvent les travailleurs, il y a «la suppression des prêts et avances sur salaire octroyés au personnel, l’abattement des dotations en carburant, le calcul fantaisiste de la prime de rendement du premier trimestre de l’année 2020 et la non mise en application de la convention collective en son article 105 ».

Une commission d’enquête

Les travailleurs évoquent aussi la «non implication du SYNBATRA-CNSR dans la prise des décisions qui engagent la maison et qui concernent la vie des travailleurs, l’organisation frauduleuse de recrutement, le renforcement de la division au sein des travailleurs par le directeur afin de mieux régner et l’injustice, les brimades, la ruse et l’intimidation des agents ». Au regard de ces éléments, les travailleurs estiment qu’ils ne sont plus en sécurité avec ce directeur. Pendant que ce dernier gagne un salaire supérieur à celui de son prédécesseur, il œuvre à réduire à néant les travailleurs. C’est pourquoi le SYNBATRA-CNSR sollicite l’intervention du ministre des Infrastructures et des transports Hervé Hèhomey pour qu’une enquête soit diligentée sur la gestion qui est faite de cette société d’Etat.