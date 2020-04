L’université d’Abomey-Calavi reste le plus haut lieu du savoir au Bénin. Il en sort chaque année des milliers de diplômés. Un parchemin qu’ils obtiennent contre la soutenance d’un mémoire de licence ou de master. Afin de rendre accessible ces productions au plus grand nombre, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi a récemment pris une importante décision. En effet, Maxime da Cruz a décidé de rendre obligatoire la mise en ligne des mémoires de licence et de master du cycle ingénieur et des thèses de doctorat.

Selon l’autorité, cette mesure vise à rendre visible et accessible toute la production scientifique de l’Université d’Abomey-Calavi. Il pense aussi que l’accessibilité des mémoires et des thèses en ligne va contribuer à lutter contre le plagiat. Le plagiat est un phénomène qui a en effet secoué l’UAC il y a quelques mois. Le conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) a exclu pour trois ans, le professeur Ibrahim Salami à cause de cette faute. L’agrégé des facultés de droit a été accusé de cet impair par son collègue Philippe Noudjènoumè.

Accusé de plagiat

Ce dernier soutenait que M Salami qui lui a succédé dans les fonctions de chef de département de droit public de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d‘Abomey -Calavi, « a non seulement volé sur son poste d’ordinateur de chef de département dont il a hérité, le fichier de son cours de droit administratif qu’il a préparé et travaillé plus de dix ans durant, mais aussi et surtout de l’avoir publié sous son nom sans son accord». Outre la lutte contre le plagiat cette décision du recteur Maxime da Cruz va permettre à la communauté scientifique mondiale d’avoir accès aux productions de l’Université d’Abomey-Calavi.