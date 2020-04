Le « bissap » ce n’est pas l’oseille de Guinée cette plante herbacée au fort pigment rouge au vin originaire de l’Afrique de l’Ouest, plus précisément de la Guinée mais vendu aujourd’hui partout au monde. On l’appelle « bissap » par abus de langage. Le « bissap » est plutôt la confection du jus délicieux des calices séchés des fleurs de cette plante tropicale Hibiscus sabdariffa. Il s’agit de l’oseille de Guinée du nom scientifique Hibiscus sabdariffa, également appelé Roselle ou Ngaï Ngaï (dans les 2 Congos) ou hibiscus ou oseille rouge de Guinée ou da bileni (bouche rouge en langue mandingue).

L’oseille de Guinée soit Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) est une plante annuelle à forte variabilité morphologique dû à son taux d’allogamie faible. Elle appartient à la famille des malvacées tout comme les plantes exclusivement tropicales telles que le gombo, le coton, etc. Elle a un grand faible pour des expositions ensoleillées, des espaces arrosés et des sols bien drainés. Originaire de la Guinée ou du Soudan, la facilité de développement l’Hibiscus sabdariffa dans les régions chaudes explique effectivement comment elle s’est aisément répandue à l’ensemble des autres pays africains. C’est une plante herbacée certes mais arbustive qui, à l’âge adulte va atteindre une hauteur maximale de 4 m selon ses conditions de développement.

L’oseille de Guinée ce n’est pas que le jus !

En effet, ses utilités sont multiples. Toutefois, le jus de « bissap » est tonifiant qui n’a rien à envier aux productions industrielles de boissons énergisantes. A l’état chaud boire du « bissap » est considéré comme boire du thé mais à l’état froid et surtout avec du sucre, vous obtenez un jus de « bissap ». Elle est très prisée pour sa composition riche en protéines, éléments minéraux, fibres et vitamines (Adanlawo et Ajibade, 2006) mais ce n’est pas tout ! L’ensemble de ses organes tels que ses feuilles, ses jeunes feuilles et les pousses, ses calices secs, ses tiges et ses graines, est utilisé pour des fins d’alimentation humaine ou pour la fabrication de fibres textiles.

L’Hibiscus sabdariffa est également utilisé dans la confection de gels, confitures, sauces, condiments, glaces et parfums. C’est la raison pour laquelle cette plante tropicale fait l’objet d’un commerce important et sans cesse florissant entre les pays africains de la sous-région ouest, puis entre : les pays africains comme le Sénégal, Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire ; les caraïbes (Martinique) ; les pays européens ; et, graduellement les pays américains (Allemagne, États-Unis, France).

Remèdes médicinaux sur l’organisme humain

L’Hibiscus sabdariffa aide à baisser la fièvre, fluidifier le sang, réduire l’anémie, apaiser les douleurs stomacales, réduire la rétention d’eau donc les œdèmes. En plus de ses propriétés diurétiques, c’est un bon antiseptique urinaire avec un pouvoir légèrement laxatif donc cette plante peut réduire les crampes menstruelles. Vous pouvez à lutter contre l’hypertension artérielle, les troubles cardiovasculaires avec et même faire baisser le taux mauvais cholestérol. L’Hibiscus sabdariffa facilite la croissance, renforce la vision comme les carottes et le système immunitaire aussi.

En parlant des vitamines plutôt voici quelques-unes recensées : vitamine B2, vitamine A, vitamine B3, zinc (Zn), vitamine C, magnésium, le calcium et le fer (Fe). Avec son taux élevé de fibres alimentaires dans ses feuilles vertes, l’Hibiscus sabdariffa a démontré ses bienfaits sur la digestion. Et comme vous pouvez le constater, les peuples africains restent fidèles à leurs principes ancestraux qui priorisent depuis la consommation des aliments même thérapeutique dans leur alimentation régulière mais sous une variété de formes. C’est ainsi que l’Hibiscus sabdariffa continue de séduire par sa diversité d’usages.

Pour la perte de poids..évitez le sucre

Pour la perte du poids, priorisez le thé froid de votre bissap. Faites bouillir 1 tasse de fleurs d’Hibiscus sabdariffa dans 1 L d’eau jusqu’à obtenir une coloration bien pourpre de l’eau équivalente à la couleur des fleurs, puis vous allez laisser refroidir puis mettre au frais dans votre réfrigérateur sans y ajouter un grain de sucre. Buvez à volonté et surveillez votre alimentation en réduisant vos portions.