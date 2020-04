Le 23 mars, des djihadistes lors d’une attaque dévastatrice contre une base militaire à Bohama, près de Kaïga Kindjiria, sur la rive nord du Lac Tchad. Près de 98 soldats auraient été tués et des dizaines d’autres blessés selon le gouvernement tchadien. Le président Idriss Deby lui-même, s’était rendu dans un camp brûlé et avait déclaré que c’était l’attaque la plus meurtrière contre l’armée de l’histoire du Tchad. Le 31 mars, le gouvernement lançait nommé l’opération « colère de Bohama » en coordination avec les gouvernements du Nigéria et du Niger et cinq jours plus tard annonçait sa victoire contre Boko Haram.

« La colère de Bohama » un succès…

Ce samedi le président tchadien, Idriss Deby Itno publiait sur son compte Twitter : « J’ai effectué une descente ce matin à Kaiga-Kindjinria. Aucun élément de Boko Haram n’est présent dans les îles du Lac Tchad. Bravo à nos Forces de Défense et de Sécurité qui ont nettoyé toute la zone insulaire ». Dans une allocution télévisée mardi dernier, le ministre tchadien de la Défense, Mahamat Abali Salah, avait dit l’intention du pays de déployer cinq compagnies de soldats au Niger et au Nigeria, voisins, pour nettoyer les îles du lac et débarrasser la région des clusters djihadistes de Boko Haram encore en faction. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux par des soldats tchadiens eux même on pouvait voir des mitrailleuses montées sur des pickups dans le paysage sahélien poussiéreux et des bateaux remplis de soldats qui traversaient les voies navigables du lac.

Le président Deby lui-même à la tête d’une petite mais puissante armée composée de soldats issus en grande partie de son groupe ethnique les ‘’zaghawa’’, aurait pris sur le terrain le commandement des opérations. Une offensive qui visiblement aurait payé en retour si l’on se référait à une déclaration du porte-parole du gouvernement du Tchad, Oumar Yaya Hissein. Selon l’officiel tchadien, sur le territoire tchadien et sur une large bande de terres autour du vaste bassin du Lac Tchad, il n’y aurait plus « un seul élément de Boko Haram ». ‘’Boko Haram’’ qui signifiait « l’éducation occidentale est un péché » lançait son insurrection sanglante en 2009 dans le nord-est du Nigéria, pour l’étendre ensuite dans toute la région sahélienne de l’Afrique de l’ouest. Selon l’ONU, ce serait près de 3 millions de personnes qui auraient ont été forcées d’abandonner leurs terres et maisons et plus de 30 000 personnes qui auraient perdu la vie depuis le début de l’insurrection.