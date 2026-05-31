Mondial 2026 : Macron veut une 3e étoile pour les Bleus après le sacre du PSG en LDC

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont été reçus à l’Élysée ce dimanche 31 mai 2026 par le président de la République Emmanuel Macron, au lendemain de leur victoire en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal (1-1, 4-3 aux tirs au but) à Budapest. Le chef de l’État a saisi l’occasion pour appeler l’équipe de France à décrocher un troisième titre mondial lors de la Coupe du monde 2026.

Un sacre arraché jusqu’à la dernière seconde

La finale disputée samedi 30 mai à la Puskás Aréna a tenu les supporters en haleine jusqu’au bout. Kai Havertz avait ouvert le score pour Arsenal dès la 6e minute avant qu’Ousmane Dembélé n’égalise sur penalty après une faute de Cristhian Mosquera sur Kvaratskhelia. Le score de 1-1 a tenu jusqu’à l’issue des tirs au but, où un penalty manqué par le défenseur Gabriel a offert le titre aux Parisiens.

Devant les joueurs réunis dans la salle des fêtes de l’Élysée, Emmanuel Macron a mesuré la portée de l’exploit : « Autant l’année dernière, ça avait été franc, massif, triomphant, là vous avez été la cherché et on a vibré avec vous au-delà évidemment des 120 minutes jusqu’à la dernière seconde de ces tirs au but. »

Le président a ensuite replacé ce deuxième sacre consécutif dans une perspective historique : « Hier, la France a fait en 2 ans grâce au PSG ce que nous n’avions pas fait dans notre histoire en 70 ans de foot, c’est-à-dire 2 titres. » Il a également souligné la place désormais occupée par le club dans le panthéon européen : « Le PSG est rentré dans la très très grande ligue parce qu’il est devenu en effet l’un des deux seuls clubs, pas simplement à avoir fait trois finales durant les six dernières années, mais avec le Réal, avoir fait ce fameux back-to-back, c’est-à-dire avoir enchaîné deux victoires. C’est immense, c’est énorme. »

Macron fixe le cap : une troisième étoile pour les Bleus

Après les félicitations adressées au président du club Nasser Al-Khelaïfi — « je veux remercier évidemment le président Cher Nasser, l’actionnaire qui pendant tant d’années a cru, a investi, vient de si loin » —, Emmanuel Macron a tourné le regard vers l’équipe de France : « Au fond, le PSG a suivi les Bleus, deux étoiles. Maintenant j’attends nos Bleus qui nous en mettent une troisième sur le maillot. Parce qu’il n’y a aucune équipe au monde qui a autant de talent et autant d’expérience emmagasinée. »

Il a conclu en rendant hommage au collectif parisien : « Ils ont fait ce que beaucoup pensaient inaccessible. Ils l’ont fait avec cœur, avec passion. Ils l’ont fait en faisant vibrer Paris et tout le pays. » Emmanuel Macron doit recevoir les joueurs de l’équipe de France à Clairefontaine ce mardi 2 juin, à quelques semaines de l’ouverture de la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet. Plusieurs joueurs du PSG figurent dans le groupe des Bleus, champions du monde en 1998 et 2018.