Au Bénin, l’allègement des représentations diplomatiques fait couler beaucoup d’encre et de salive. Sur la chaine de télévision nationale du Bénin, Aurélien Agbénonci, le ministre des affaires étrangères a abordé le sujet pendant l’émission « le temps des moissons », qui s’est penché sur le point des réalisations dans le secteur de la diplomatie depuis Avril 2016. « Nous avons décidé d’avoir une carte diplomatique très allégée mais renforcée. (…) », avait lancé le ministre qui a rassuré de la présence du Bénin sur tous les continents.

Au lendemain de l’intervention du ministre, c’est le professeur Joël Aïvo qui s’invite dans le débat sur la carte diplomatique. A travers un post sur sa page Facebook, Joël Aïvo fait noter que “le Bénin se fait discret dans le monde” et relève une erreur stratégique. Lire ci-dessous le post.

Auto-confinement diplomatique ?

Depuis 2016, le rythme d’extension du réseau diplomatique du Bénin dans le monde s’est arrêté. Au contraire, depuis lors, le Bénin se fait discret dans le monde, ferme ambassades et consulats, déménage des places diplomatiques importantes et rapatrie ses diplomates à la maison. Mais fatalement, sans le vouloir peut être, notre pays renonce peu à peu aux armes qui ont jadis fait son rayonnement, sa réputation et sa «fréquentabilité ».

L’auto-confinement diplomatique, conséquence directe de la nouvelle doctrine diplomatique du Gouvernement, est de toute évidence l’erreur stratégique à éviter pour un État en quête de progrès économique.

La diplomatie a un prix qu’il faut accepter de payer.

Frédéric Joël AÏVO