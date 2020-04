Ce Samedi, sonnait en Chine le début du festival annuel de “balayage des tombes” de Qingming, une période de souvenirs où des millions de familles chinoises rendaient hommage à leurs ancêtres. Un jour que le gouvernement central avait également choisi pour décréter une journée de souvenir pour les milliers de “martyrs” morts à cause de l’épidémie de coronavirus, avec pavillon national en berne dans tout le pays et suspension de toutes les formes de divertissement. Ce même samedi, la Chine signalait 19 nouveaux cas confirmés de coronavirus.

Une résurgence de l’épidémie ?

Selon un communiqué de la Commission nationale de la santé, publié ce samedi, le nombre total de cas confirmés à travers le pays s’élevait désormais à 81 639, alors que 19 nouvelles infections étaient confirmées. Cependant, alors que dix-huit de ces nouveaux cas concerneraient des voyageurs récemment arrivés de l’étranger, l’infection restante serait un cas local à Wuhan dans le Hubei. Un patient qui était auparavant asymptomatique, aurait par la suite développé des complications dus au virus. Les personnes asymptomatiques, seraient des personnes atteintes du virus mais présentant très peu de signes d’infection connus tels que les fièvres, la toux ou les saignements. Cependant, ces personnes demeuraient pour leur entourage un danger puisqu’ils étaient contagieux. Le nombre total de personnes asymptomatiques actuellement sous observation médicale en Chine serait de 1 030, dont 729 dans le Hubei.

Un hommage interdit à Wuhan

Le festival de Qingming, avait été interdit dans l’espace géographique de Wuhan. Les autorités de la ville pour des raisons de sécurités sanitaires, aurait préféré interdire toutes les activités de balayage des tombes dans ses cimetières jusqu’au 30 avril au moins. C’est que cette fête l’une des dates les plus importantes du calendrier traditionnel du nouvel an lunaire chinois, voyait généralement des millions de familles voyager pour s’occuper de leurs tombes ancestrales, offrir des fleurs et brûler de l’encens. Sur les milliers de décès dus à la pandémie, la ville de Wuhan une mégapole de 11 millions d’habitants, épicentre du la pandémie, aurait à elle seule enregistré 2 567 personnes disparues soit 75% des décès de tout le pays.