Le citron du nom scientifique Citrus limon issu du citronnier, arbre appartenant à la famille des Rutaceae (Rutacées) est un agrume (avec ou sans pulpe). Les feuilles et l’écorce du citronnier sont composés de Vitamine C, d’huiles essentielles (citral, pinènes, limonène), de flavonoïdes, de calcium, de magnésium, de la pectine et d‘acides organiques. Ayant cette tendance à mieux se développer dans les pays chauds, c’est naturellement que le citron fait partie des connaissances ancestrales africaines. Alors pour ceux et celles qui se demandent si le citron pousse en Afrique: oui, absolument !

Le Citrus limon est réputé en usage externe comme interne pour ses multiples propriétés : antiseptique (troubles dermatologiques comme les acné ou points noirs, piqûres ou coups de soleil, bains intimes, réduction des rides), antioxydant, diététique (faible en calories et riche en arômes), désodorisant puissant, diurétique et préventif à cause de sa teneur élevée en vitamine C contre diverses maladies infectieuses (refroidissement, maux de gorge, grippe, rhume et autres maladies respiratoires).

C’est un antibactérien (dans le traitement de l’angine, de certaines otites, des aphtes, de la gingivite). Le Citrus limon est facilement accessible en Afrique de l’Ouest, et son utilisation comme désinfectant et agent bactéricide contre les agents pathogènes bactériens n’est plus à démontrer. Pour citer un exemple d’effet antibactérien, les travaux d’Adetundji et al. (2008) ont montré qu’en ajoutant du jus de citron dans la préparation du “warangashi ou wara” pour d’autres peuples africains, que le nombre d’Enterobacteriaceae (Listeria monocytogenes en particulier) diminue de 1,78 à 1,00 Log10 CFU g − 1 jusqu’à devenir indétectable (soit <1,00 Log10 CFU g − 1) au point de caillage ainsi que pendant le stockage de 5 jours, la période de formation de ce fromage africain.

Comme le dicte leurs principes ancestraux, les africains priorisent depuis toujours la consommation des aliments même thérapeutique dans leurs alimentation régulière. Dans le cas du citron, il est consommé sous forme de jus ou d’infusion (thés ou tisanes). Il fait donc parti des habitudes ou des rituels gastronomiques. Par ailleurs, le citron est connu des africains pour son effet blanchissant des dents qui s’accroit lorsqu’il est associé au bicarbonate ou des ongles (avec quelques gouttes dans l’eau). Le citron peut réguler la tension artérielle également et le niveau d’anxiété comme les symptômes dépressifs.

Le citron, dans et sur nos marmites

Contrairement aux huiles et au beurre, le Citrus limon est très prisé dans l’alimentation pour des plats diététiques faibles en matières grasses. En effet, il relève subtilement les recettes africaines comme les marinades de viandes, de poisson ou d’autres fruits de mer dont les femmes ont le secret et les plats de riz tel que : Yassa, Tiébou djeune ou Tiébou dieune ou Tiébou yap; il est apprécié également dans les salades et les sauces à l’escargot.

Sur nos casseroles, une tranche de citron trempée dans du sel peut être utilisée pour nettoyer la base arrière souvent grillée ou celles à fond de cuivre. Son emploi dans les pâtisseries n’est plus à démontrer car son arôme remplace de la noix de muscade. En forme de jus le citron peut se consommer tout seul avec de l’eau ou en association avec d’autres fruits comme la pastèque, le gingembre, les fleurs d’hibiscus (bissap), l’ananas, etc.

Autres usages

Au visage, le jus de Citrus limon a été utilisé pour blanchir les taches de rousseur. Il est d’ailleurs incorporé aux crèmes nettoyantes. Il facilite la cicatrisation des blessures grâce à l’acide ascorbique qu’il contient. L’huile de zeste de citron est très utilisée dans les cirages pour meubles, les détergents, les mélanges de parfums ou d’eau de Cologne, les savons et les shampooings. Le zeste de Citrus limon, déshydraté est utilisé dans l’alimentation de bétail. Le bois du citronnier est à grain fin, compact ce qui facilite sa transformation, il est d’ailleurs sculpté en pièces d’échec, en jouets, en cuillères et bien d’autres articles.

Contre indications

Attention, le Citrus limon sur certaines peaux peut augmenter la pigmentation ou la production de mélanine donc il est préférable durant l’application du citron d’éviter les expositions au soleil. Il n’est pas recommandé d’utiliser le citron régulièrement dans les bains intimes car il pourrait perturber la flore vaginale. Aussi, le citron ne peut se substituer à la prise de médicaments alors consultez votre médecin.