Combien de temps le monde va-t-il rester confiné ? Pour le moment, difficile de savoir, les gouvernements des nations concernées optant principalement pour des périodes de deux semaines qui sont ensuite renouvelables. Une épidémiologiste britannique, Neil Ferguson, semble toutefois avoir une idée sur la question.

En effet, à ses yeux, il ne faut pas rester enfermé 3 à 4 semaines, mais bien 18 mois. Spécialiste en propagation des virus, ce dernier semble être farouchement opposé à l’idée d’une “immunisation de masse” prônée par le Premier ministre Boris Johnson. C’est d’ailleurs son rapport alarmiste qui a poussé l’exécutif anglais à revoir sa copie et annoncé un confinement rapide de tous les citoyens pour les semaines à venir. En effet, dans son dossier, Ferguson affirmait que si rien n’était fait afin d’empêcher le covid-19 de se propager, 250.000 Britanniques pourraient perdre la vie.

Un confinement long de 18 mois ?

À cela, s’ajoutent les répercussions sur le système de santé, qui se serait retrouvé dans une situation absolument terrible mais également politique et sociale puisque la société n’aurait probablement jamais pardonné un tel chiffre. Aujourd’hui, seule la stratégie du confinement et de la distanciation sociale semble être la bonne, à condition qu’elle soit menée sur une période de 18 mois au moins, sauf si un vaccin est disponible bien avant. Ces mesures drastiques sont, à ses yeux, les seules qui permettront d’endiguer rapidement la maladie.

Un retour à la normale encore loin

Dans tous les cas, il semble acquis que cette maladie s’impose comme une véritable rupture. Il y aura donc un avant et un après-coronavirus. Comme l’explique d’ailleurs Jenny Harries, directrice adjointe de la Santé, la vie en Grande-Bretagne, mais également dans le reste du monde, devrait revenir à la normale d’ici aux six prochains mois, à condition que la situation évolue favorablement et comme souhaité par les politiques et experts médicaux.