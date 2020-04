Critiqué depuis quelques jours pour ne pas participer à la lutte contre le Coronavirus au Togo en faisant des dons, l’international togolais E. Adebayor a répondu à ses détracteurs. ” Pour ceux qui disent que je ne fais pas de dons, laissez-moi être très clair, je ne fais pas de dons “ a clarifié l’attaquant togolais dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Adebayor a précisé clairement sa position avant de donner les raisons de son manque de générosité. Il y a quelques semaines, l’actuel attaquant du club paraguayen d’Olimpia avait été placé en quarantaine par les autorités béninoises alors qu’il avait pris par l’aéroport de Cotonou en direction de Lomé où l’attendait sa famille.

Sur la chaîne nationale béninoise, Il avait déclaré reconnaître le bien fondé de cette mesure prise pour protéger la population contre le Covid-19. Même si l’international avait concédé le confinement pour protéger la population béninoise, il n’a pas envie d’aider celle du Togo confinée car sa personne seule compte “Je fais ce que je veux, je mange ce que je veux et c’est le plus important” a-t-il ajouté.

Je ferai toujours ce que je veux

Depuis que l’OMS a déclaré la pandémie du Coronavirus, plusieurs stars du football ont apporté à leur manière une réponse à la crise. Mais, pour l’ancien joueur d’Arsenal, faire des dons au Togo, c’est permettre aux gens de le critiquer après pour le fait qu’il n’a pas créé de fondation à Lomé. ”Il semble pour certains que c’est moi qui ai apporté le virus du coronavirus à Lomé” a-t-il ajouté. Ensuite, il a refusé toute comparaison entre lui et d’autres Stars en l’occurrence Drogba et Eto’o.. ”Vous pouvez me comparer à Didier Drogba, vous pouvez me comparer à Samuel Eto’o, mais malheureusement je ne suis pas Didier Drogba, je ne suis pas Samuel Eto’o. Je suis Emmanuel Sheyi Adebayor et je ferai toujours ce que je veux “ a-t-il fait savoir à ses détracteurs.