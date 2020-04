La propagation du nouveau coronavirus entraînerait-elle « une épidémie dangereuse de désinformation » ? C’est ce qu’a affirmé hier mardi 14 avril 2020, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres dans un communiqué également diffusé sous forme de vidéo, sans faire mention de médias spécifiques, ni de pays. Il a déploré des messages mensongers qui parcourent les ondes, des prétendus conseils de santé qui sont « nocifs », des « théories du complot [qui] infectent internet » et « la haine devient virale, stigmatisant et diffamant des gens, des groupes », alors que le moment doit être consacré à « la science et à la solidarité ».

« Le vaccin c’est la confiance »

Il a par ailleurs salué les journalistes, ainsi que les personnes qui vérifient ce qui se passe, « dans la montagne d’histoires trompeuses et de publications sur les réseaux sociaux». Antonio Guterres a également estimé que les grandes compagnies des réseaux sociaux doivent fournir plus d’efforts pour « éliminer la haine et les assertions néfastes à propos du COVID-19». Dans son communiqué, le patron de l’ONU a souligné que le monde entier doit se rassembler afin de mieux lutter contre le coronavirus. Selon lui, « le vaccin c’est la confiance », tout en précisant qu’il faut préalablement faire confiance à la science.

Une confiance mutuelle

Il a appelé tout un chacun à rejeter d’un commun accord « les bêtises et les mensonges », pour « construire un monde plus sain, plus équitable, juste et résilient ». Le secrétaire général des Nations unies a demandé à la communauté internationale d’accorder leur confiance aux institutions, qui « reposent sur une gouvernance et un leadership réactifs, responsables et fondés sur des preuves ». Il n’a pas manqué de demander à tout le monde de se faire mutuellement confiance. Selon Antonio Guterres, « le respect mutuel et le respect des droits de l’homme doivent être notre boussole » pour sortir de cette crise internationale.