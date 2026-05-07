Hantavirus : transmission, symptômes, traitement et prévention — tout ce qu'il faut savoir

L’hantavirus refait parler de lui. Un navire de croisière naviguant dans l’Atlantique au large du Cap-Vert a été placé en isolement début mai 2026 après la confirmation de plusieurs cas à bord, dont trois décès. Si la maladie reste rare, elle peut être foudroyante. Voici ce que l’on sait avec certitude sur ce virus, ses modes de transmission, ses symptômes et les moyens de s’en prémunir.

Un virus porté par les rongeurs, découvert pendant la guerre de Corée

L’hantavirus appartient à la famille des Hantaviridae. Chaque souche est associée à une espèce de rongeur réservoir spécifique — souris sylvestre, rat des rizières, rat du coton — chez qui l’infection est asymptomatique. Identifié pour la première fois durant la guerre de Corée dans les années 1950, il a été classifié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1987. C’est un foyer épidémique survenu en 1993 dans la région des Four Corners, aux États-Unis, qui a permis d’établir l’existence du syndrome pulmonaire à hantavirus, divisant le virus en deux sous-groupes géographiques distincts : l’Ancien Monde, qui touche l’Europe et l’Asie et peut provoquer une insuffisance rénale, et le Nouveau Monde, présent sur le continent américain, qui peut entraîner une insuffisance pulmonaire.

Comment se transmet l’hantavirus

La voie principale de contamination est respiratoire. Le virus se transmet par inhalation de particules en suspension dans l’air, issues des déjections séchées — urines, fèces, salive — de rongeurs infectés. Lorsque ces matières sont perturbées dans un espace mal ventilé, elles s’aérosolisent et peuvent atteindre les poumons. Contrairement à une idée reçue, le virus ne se propage pas comme la grippe : il ne reste dans l’air que quelques jours au maximum sur les surfaces, et sa dissémination exige une perturbation directe de matériaux contaminés.

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La morsure de rongeur n’est pas une voie de transmission courante. De même, un logement en apparence propre ne garantit pas l’absence de risque : la présence de rongeurs suffit à créer un danger potentiel.

La transmission interhumaine est extrêmement rare et limitée à une seule souche connue, le virus Andes, endémique en Amérique du Sud. En 2018-2019, une épidémie en Argentine illustrait ce risque : après une contamination initiale via un rongeur, 34 personnes ont finalement été infectées et 11 sont décédées à la suite de contacts entre convives lors d’une fête. Pour toutes les autres souches, aucune transmission de personne à personne n’a été documentée à ce jour.

En France métropolitaine, l’hantavirus circule principalement dans le quart nord-est du pays. Des foyers peuvent apparaître au printemps et en été, en lien avec la dynamique des populations de rongeurs.

Les symptômes : une évolution rapide qui peut tromper

Les premiers signes sont peu spécifiques et facilement confondus avec d’autres maladies : fièvre, douleurs musculaires, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée. Dans les jours qui suivent, le tableau clinique peut basculer brutalement. Une personne infectée par une souche du Nouveau Monde peut développer une insuffisance pulmonaire ou cardiaque en l’espace de quelques jours seulement après l’apparition des premiers symptômes.

Le diagnostic est établi par tests sanguins — détection d’anticorps — ou par analyse génétique du virus, avec des résultats qui peuvent prendre de quelques jours à plusieurs semaines.

Traitement : aucun antiviral approuvé, mais des interventions qui sauvent

Aucun traitement antiviral spécifiquement approuvé contre l’hantavirus n’existe à ce jour. La prise en charge repose sur les soins de support, c’est-à-dire aider l’organisme à traverser la phase critique de la maladie.

L’intervention la plus efficace dans les formes graves est l’ECMO (extracorporeal membrane oxygenation, ou oxygénation par membrane extracorporelle), qui prend temporairement en charge les fonctions cardiaque et pulmonaire. Cette technique fait passer le taux de mortalité de 50 % à 20 % — à condition de disposer d’une unité de soins intensifs bien équipée. Les médecins doivent par ailleurs éviter une administration excessive de liquides, qui risque de provoquer une accumulation de fluides dans les poumons. L’usage des corticoïdes est contre-indiqué : ils perturbent l’équilibre inflammatoire nécessaire à la réponse immunitaire.

Le taux de létalité varie de 1 à 15 % pour les souches de l’Ancien Monde. Pour les souches du Nouveau Monde, il peut atteindre 50 % même avec traitement. Des équipes de recherche travaillent sur des antiviraux et des anticorps monoclonaux, mais aucun n’a encore reçu d’homologation.

Prévention : pas de vaccin, mais des gestes efficaces

Aucun vaccin contre l’hantavirus n’existe à ce jour. La prévention repose entièrement sur la réduction des contacts avec les rongeurs et leurs sécrétions.

Dans les habitations et bâtiments :

Colmater toutes les ouvertures et fissures susceptibles de laisser entrer des rongeurs.

Stocker la nourriture dans des contenants hermétiques.

Éliminer les nids et déjections en portant un masque FFP2 et des gants, après avoir aéré le local pendant au moins 30 minutes.

Ne jamais balayer à sec une zone potentiellement contaminée : cela soulève les particules. Utiliser une solution désinfectante (eau de Javel diluée) appliquée humide.

En milieu naturel (randonnée, camping, travail agricole) :

Éviter de dormir à même le sol dans des zones à risque.

Ne pas manipuler de rongeurs morts à mains nues.

Aérer les abris, granges ou locaux inoccupés longtemps avant d’y pénétrer, en portant un masque de protection.

En cas de symptômes respiratoires ou de fièvre inexpliquée survenant dans les semaines suivant une exposition potentielle à des rongeurs ou à leurs déjections, une consultation médicale s’impose sans délai.

Sources : OMS · University of Florida / Emerging Pathogens Institute · Santé publique France · National Geographic