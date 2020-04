La pandémie du coronavirus serait en train de baisser de tension en Chine. C’est ce qu’on pourrait comprendre par l’annonce faite par un porte-parole de la commission sanitaire du pays ce dimanche. En effet, selon l’annonce faite par l’autorité sanitaire, l’épicentre du coronavirus en Chine (Wuhan) ne compte plus désormais des personnes atteintes du coronavirus. Alors que depuis le début de la crise sanitaire, Wuhan a été la ville qui a enregistré plus de cas du coronavirus, elle peut respirer pour le moment car ses hôpitaux ne comptent plus de malades contaminés par la COVID-19 à en croire le porte-parole. Ceci intervient quelques semaines après l’annonce de la fin de la crise sanitaire par la Chine.

” Le nombre de patients du coronavirus est tombé à zéro … ”

Le coronavirus a été vaincu et stoppé sur le territoire chinois, avait indiqué Mi Feng, le porte-parole de la commission nationale de la santé de la République populaire de Chine. Aujourd’hui,la ville où est apparue le virus ne compte plus aucun malade. Le nouveau bilan informe qu’il n’y a plus de malade dans les hôpitaux de la ville. Ce résultat est le fruit des travaux du personnel de santé, estime Mi Feng. ” Le nombre de patients du coronavirus est tombé à zéro ” a-t-il annoncé. Il a ajouté que cela a été rendu possible ” grâce aux efforts conjoints des personnels médicaux de Wuhan et du reste du pays“.

Selon les chiffres des responsables de la santé, Wuhan a enregistré au total 46 452 cas de personnes infectées, ce qui équivaut à 56 % du nombre total de personnes contaminées dans toute la Chine. Il faut préciser que la Chine redoute une deuxième vague du nouveau virus. C’est la ville de Harbin, proche de la frontière avec la Russie qui suscite l’inquiétude des autorités chinoises.