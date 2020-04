La pandémie du coronavirus qui fait rage dans le monde et a fait son entrée en Afrique continue de semer la pagaille dans le monde que ce soit sur le plan économique mais aussi sur le plan sanitaire et social. De grands pays comme les USA, la France et l’Italie, jadis à la pointe dans le domaine de la santé se retrouvent tout d’un coup démunis et reçoivent même des aides d’autres pays, notamment la Chine, la Russie et Cuba, trois pays considérés comme des parias dans le monde. Si l’urgence pousse à trouver un vaccin et faire des tests, une séquence d’une émission française qui fait le tour de la toile interroge sur les réelles motivations des intervenants.

Dans cette séquence télévisée on peut voir le directeur de recherche à l’Inserm, une agence sanitaire française parler de l’éventualité d’un test en Afrique après qu’une des personnes présentes sur le plateau ait évoqué cette idée. Qu’on soit d’accord, si l’idée du test d’un vaccin est loin d’être mauvaise pour sauver l’humanité d’un désastre, évoquer l’Afrique comme terrain de jeu semble tout à fait saugrenu. Et pour cause, les arguments utilisés par l’intervenant puis par le directeur de recherche de l’Inserm interrogent ! Sur la toile cette déclaration a provoqué la colère de Claudy Siar, célébre animateur français panafricaniste et de Samuel Eto’o star mondiale du football. Regardons de près l’argument principal des personnes qui prônent cette idée raciste.

En Afrique on se protège moins… certes

Pour l’animateur français, en Afrique on se protège moins, on est donc plus exposé et on devrait ainsi tester le vaccin du BCG sur le continent (vaccin qui semble montrer des effets positifs sur le coronavirus). Mais ces deux personnes semblent ignorer le fait que plus près de la France, en Suède, le gouvernement a choisi l’option de l’immunité collective, en clair, laisser les populations s’exposer à la maladie et créer ainsi une immunité dans la société suédoise (lire ici). Une solution qui ne semble pas si éloignée de ce que l’on constate dans certains pays africains. Au Brésil, le président Bolsonaro pourrait lui-même être cobaye puisqu’il prône sans vergogne la non prévention !

Une autre piste, en Israël, dans la communauté des juifs ultra-orthodoxes, certains refusent de se soumettre aux mesures. Comme le rapporte France Inter dans son article (lire ici) : Une partie des Juifs ultra-orthodoxes d’Israël n’ont pas respecté les consignes sanitaires au début de l’épidémie et certains continuent à ne pas les appliquer. Plusieurs quartiers ou villes sont devenus des foyers infectieux quasiment hors de contrôle. Mieux dans les pays qui vivent une situation dramatique, à savoir l’Italie, l’Espagne et les USA, on pourrait aussi prendre une couche de la population et faire les mêmes tests. Encore plus proche, même en France, dans certains villages non encore touchés par la maladie, on pourrait également faire les mêmes tests.

Mais plus sérieusement, l’Afrique ne saurait être le terrain de jeu de certains laboratoires. Les arguments utilisés ne sont pas assez convaincants puisque pour une fois, la situation en Afrique est comparable à beaucoup d’autres situations ailleurs dans le monde. Des africains pourraient faire partie d’une campagne de tests à condition que des européens, des asiatiques et des américains en fassent partie comme le rappelle Claudy Siar : Ou les cobayes sont issus de tous les peuples du monde ou…si les scientifiques africains font des expériences sur des africains, obtiennent des résultats… le reste du monde n’en bénéficiera qu’à prix d’or et au bénéfice des peuples d’Afrique…

Sans cela il s’agit purement de racisme primaire comme on peut le voir dans des pays occidentaux. Je m’étonne même que l’on ne prenne pas en exemple la possibilité de tester le vaccin sur des rongeurs comme on le fait d’habitude au prime abord. En Israël une solution est même déjà en test.. sur des rongeurs, comme le rapporte le National Post. Nous africains nous opposons avec véhémence à une idée de test primaire en Afrique et préconisons avec la plus grande force une idée de test avec tous les peuples, toutes les couches de la société (exposés ou non) pour avoir les résultats les plus fiables face à cette dramatique pandémie et pour le bien collectif. Les africains ne sont pas des rats de laboratoire ! Avis aux chercheurs français.

ESSAYEZ POUR VOIR !!!?Nous sommes tellement faibles !!Les puissants dirigeants africains ont tellement, si souvent fait de leurs populations des paillassons, dégradés leur dignité qu’aujourd’hui encore, des occidentaux s’autorisent à imaginer que de pauvres africains seront les seuls cobayes au service de l’humanité ! Ce temps là est révolu ! Ou les cobayes sont issus de tous les peuples du monde ou…si les scientifiques africains font des expériences sur des africains, obtiennent des résultats… le reste du monde n’en bénéficiera qu’à prix d’or et au bénéfice des peuples d’Afrique…AUCUN LABORATOIRE OCCIDENTAL N’EMPOISONNERA D’AFRICAINS! LES DIRIGEANTS AFRICAINS QUI AUTORISERONT CELA DOIVENT SAVOIR QU’À LA TÊTE DES ÉTATS, LEURS JOURS SERONT COMPTÉSRENDEZ-VOUS CE SOIR À 19h POUR NOTRE FACEBOOK LIVE QUOTIDIEN. Nous évoquerons ce sujet. ‬ Publiée par Claudy Siar sur Mercredi 1 avril 2020

J.P. Sègbo, sociologue