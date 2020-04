Le basketteur sénégalais Gorgui Sy Dieng a tenu à apporter son soutien aux sénégalais de la diaspora vivant à New York, ville profondément touchée par le Covid-19. Ce dernier avait répondu à l’appel des autorités locales à la solidarité contre la propagation du virus au profit du ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Le pivot des Memphis Grizzlies a soutenu les populations de la localité de Kébémer à travers sa fondation.

Montrer l’exemple durant cette période de crise

“J’ai le privilège de pouvoir influer sur de nombreuses personnes, surtout au Sénégal. Avec mon pays, il me revient la responsabilité d’agir avec justesse et cela implique d’aider les moins chanceux. Il est impératif que je montre l’exemple à suivre durant cette délicate période d’incertitude” a déclaré le joueur de la NBA dans un entretien accordé à Fiba.basketball. La fondation Gorgui Sy Dieng a offert un lot de vivres aux sénégalais en confinement à New York. Une action largement saluée par les compatriotes de l’ex pensionnaire des Minnesota Timberwolves.

Le joueur des Memphis Grizzlies avait à travers sa fondation fourni un lot d’équipement au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale dont des équipements de protection (blouses, des masques FFP2, des masques faciaux, des produits de prévention, des produits antiseptiques, des solutions hydro-alcooliques) et denrées alimentaires. Le basketteur sénégalais est connu pour son engagement humanitaire à travers sa fondation fondée en 2015 qui a eu à mener des actions dans ce sens dans plusieurs localités du Sénégal dont Kébémer, la ville natale de Gorgui Sy Dieng.