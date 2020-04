En France, la pandémie du nouveau coronavirus, aurait à ce jour fait plus de 70 000 cas confirmés pour plus de 8 000 personnes décédées. Si ce dimanche, le monde du football français avait été frappé de stupeur à l’annonce de la mort du docteur Bernard Gonzalez, ce n’était pas tant à cause du fait qu’il ait contracté le virus, mais à cause de l’acte qu’il avait posé. Le docteur Bernard Gonzalez médecin-chef du club de Ligue 1 française, le Stade de Reims, avait été retrouvé mort ce dimanche avec à ses côtés une lettre laissant supposer qu’il se serait donné la mort.

Un acte extrême

Le Dr Gonzalez était le médecin du club depuis près d’une vingtaine d’années, et aurait avec son épouse contracté le covid-19. Après avoir contracté COVID-19, Gonzalez se serait de lui-même placé en quarantaine avec sa femme, qui avait également été contaminée par la maladie. “C’est incompréhensible“, “Quelle tragédie“, “je suis stupéfait“, “un choc terrible“, étaient en l’occurrence les mots entendus ou écrits sur les sites Web, les réseaux sociaux ou les déclarations de personnes qui avaient été avertis de la tragédie et qui avaient pour le moins côtoyé le médecin durant ses vingt années en tant médecin-chef du Stade de Reims.

Des personnalités en partant du président du Club, Jean-Pierre Caillot au maire de la ville, Arnaud Robinet, toutes étaient unanimes, était homme de commerce agréable. Si pour le maire de la ville le docteur était un « homme engagé, (…) très aimant et une victime collatérale de la pandémie » pour le président du Stade de Reims, c’était « un personnage qui incarne Reims et un grand professionnel du sport. (…) Sa mission au sein du club depuis plus de 20 ans avait été menée avec le plus grand professionnalisme, de manière passionnée et même altruiste. Il restera une figure forte (…) pour le club ».