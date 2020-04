Depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus, les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre titanesque de l’information sur la pandémie, une guerre qui a ajouté une nouvelle dimension à leur rivalité mondiale. Ce mercredi, un dossier d’enquête du média américain, le New York Times, rapportait que, la Chine auraient tenté de semer la panique aux États-Unis au début de la pandémie en diffusant de fausses informations sur les téléphones portables et les réseaux sociaux américains.

Dans son enquête l’organe de presse, citait comme sources, des officiels du renseignement américain qui auraient accepté de témoigner mais sous le couvert de l’anonymat. Aux USA, Le président Trump et son administration ; face à d’intenses critiques concernant les échecs du gouvernement fédéral dans sa réponse à la pandémie, plus de 40000 Américains étaient décédés à cause du covid-19 ; avaient jeté leur dévolu sur la Chine. Chez le géant asiatique, depuis la révélation de certaines dissimulations dans les chiffres de Wuhan, Le président Xi Jinping et le Parti communiste chinois ayant désormais à cœur de renforcer l’adhésion nationale et le soutien international, parlait d’une fuite en avant de la part de Washington.

De nouvelles tactiques de désinformation

Selon le New York Times, les « fonctionnaires » interrogés pour le compte du rapport, travailleraient dans six agences différentes. C’étaient entre autres des fonctionnaires de carrière, des candidats politiques, et certains ‘’experts’’ ayant passé de « nombreuses années à analyser » la Chine et sa politique. Le but de la manœuvre pour la Chine, selon le rapport, serait de présenter la Chine comme ayant effectivement maîtrisé la pandémie et que par contre Washington avait fait face au virus, offert une réponse lamentable caractérisée par une préparation inadéquate en termes de fournitures médicales et illustrée par le nombre important de décès.

Pour réussir son opération, les agents chinois, auraient adoptés des techniques inconnues jusqu’ici. Du moins peu communes à leur habituelle « façon de faire ». Selon les responsables américains des services de renseignement, les agents chinois avaient adopté certaines des techniques maîtrisées et largement utilisées par la Russie. Des techniques telles que la création de faux comptes de médias sociaux pour diffuser des messages à des américains « cibles », qui à leur tour contribuaient à leur insu à les diffuser. En outre, et ce serait ce qui avait alerté les services secrets américains, ce serait la réception de « faux » messages SMS directement sur les potables de citoyens américains.

Des messages aux origines « imprécises »

Cependant reconnaissait le rapport, les sources avaient refusé de confirmer ou d’infirmer si les expéditeurs des messages avaient été identifiés avec exactitude ou si des détails précis liaient les agents chinois à la diffusion de la désinformation. Les « fonctionnaires » ayant invoqué la nécessité pour eux, de préserver leurs sources et les méthodes de surveillance des activités de Pékin. Cependant, il avait été révélé que les services de renseignement en ce qui concernaient les ‘’SMS’’, examinaient « si des espions dans les missions diplomatiques chinoises aux États-Unis » avaient aidé à les diffuser.

Mais pour la Chine, toutes ces accusations ne valaient même pas la peine d’être réfutées. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, exhortant vendredi dernier les USA à « cesser les manipulations politiques, à mettre de l’ordre dans leur propre maison, (…) et à se concentrer davantage sur la lutte contre l’épidémie et la relance de l’économie ».