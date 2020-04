La Corée du Nord de Kim Jong Un serait visiblement épargnée par la pandémie du Coronavirus. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des confidences qui ont été faites par un responsable du pays aux médias internationaux. Malgré sa proximité avec la Chine et la Corée du Sud, deux pays touchés par le Covid-19, Pak Myong Su, directeur du département anti-épidémie au sein du Centre national de lutte contre les épidémies confirme que le pays a été jusqu’ici épargné.

Les autorités auraient pris, dès le début de l’année, des dispositions pour sécuriser les entrées sur le sol nord-coréen. Ce succès rencontré serait aux mesures prises tant sur le plan de la prévention que sur celui scientifique. L’officiel nord-coréen rappelle notamment que les personnes entrant dans le pays étaient systématiquement inspectées et placées en quarantaine. Toutes les marchandises étaient également totalement désinfectées. Les frontières ont été fermées et les liaisons maritimes et aériennes ont été coupées.

Les inquiétudes des voisins dissipés

Ces mises au point interviennent quelques jours après les inquiétudes qui ont été émises par certains dirigeants politiques. Le mois dernier, le commandant des forces américaines en Corée du Sud avait indiqué qu’il était presque certain que son voisin du Nord comptait des cas du covid-19. Certains de leurs voisins faisaient remarquer que le système médical du pays n’était réellement pas efficace au point de résister à un virus d’une telle envergure.

L’actuel locataire de la Maison Blanche avait également émis des doutes à ce même sujet. Par le canal d’une correspondance qu’il a adressée à son homologue Kim Jong Un, Donald Trump affirmait qu’«il se passait quelque chose» en Corée du Nord. Il avait profité de cette opportunité pour lui offrir son assistance.