Le professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses ne voit pas la France face à un nouveau pic du coronavirus. Il rejette toute prévision d’une nouvelle vague de la pandémie et estime d’après ses études qu’il « existe des arguments rationnels pour envisager un avenir sans Covid-19 ». C’est hier, mardi que le professeur, à travers une vidéo publiée sur YouTube a expliqué et démontré à quel point les pays du monde, en particulier la France ne sont pas susceptibles de faire face à une seconde vague de la crise sanitaire mondiale. La publication de cette vidéo, intervient au lendemain de la présentation par Edouard Philippe du plan de déconfinement adopté par la France.

Didier Raoult croit dur comme fer à ses prévisions

« Nous ne sommes pas condamnés à une deuxième vague » du coronavirus. C’est ce que pense l’ardent défenseur de l’hydroxychloroquine (pour lutter contre le nouveau virus). Se basant sur des statistiques de l’évolution des virus dans le temps, le professeur Didier Raoult explique que la France va bientôt tourner dos à la crise. Tout en montrant du doigt la courbe décrivant l’évolution du virus en France, il a énoncé dans sa vidéo que le bilan du coronavirus évolue en courbe. Selon lui, cela sous-entend que la pandémie va d’ici peu baisser de tension. Faisant une similitude entre l’évolution actuelle de la maladie en France et l’évolution des anciennes épidémies, le directeur de l’IHU (Méditerranée Infection de Marseille) expose que « c’est la courbe typique des épidémies… ».

Il poursuit en précisant que dans la majorité des cas, l’évolution des épidémies a toujours connu une première vague de contamination intense avant de se stabiliser progressivement. « Les épidémies commencent, s’accélèrent, elles culminent (…) et elles diminuent, et elles disparaissent, et on ne sait pas pourquoi » a-t-il indiqué. Vu la date et la politique de déconfinement adoptée par la France, le professeur estime que le gouvernement de Macron a vu juste.

Les dates « ne sont pas extravagantes »

Dans sa vidéo , le professeur Didier Raoult n’a pas manqué de dire un mot sur le déconfinement adopté par la France pour le 11 mai prochain. La France, on le sait, va lever dans les tout prochains jours le confinement général par une stratégie progressive. Prenant la mesure de la situation et se référant à des prévisions de certains mathématiciens, Didier Raoult pense que la France a fait un bon choix en décidant de commencer le déconfinement le 11 du mois prochain.

Dans cette période, à en croire le spécialiste des maladies infectieuses, les risques de la contamination de la maladie vont être très faibles. L’étude des mathématiciens prévoit qu’une partie (97 %) du déconfinement va avoir lieu autour du 7 mai et l’autre grande partie (99 %) autour du 19 mai. Des chiffres qui font croire au professeur que « les dates qui ont été fournies par le Président ne sont pas extravagantes …. »