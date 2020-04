La Chine, souhaite-t-elle du mal au président Trump ? Selon les dires de ce dernier, Pékin tenterait bien de mettre à mal ses ambitions présidentielles. La crise sanitaire serait l’exemple parfait, le pays de l’oncle Sam traversant une période relativement compliquée, tant sur le plan humain que sur le plan économique. De quoi remettre en cause la réélection du milliardaire ?

À ce titre, le président américain a été très clair, affirmant qu’il étudiait de très nombreuses pistes afin de sanctionner Pékin, à l’origine selon lui, de la période noire traversée par les États-Unis. En effet, à ses yeux, la gestion de la crise sanitaire par la Chine serait, en partie, responsable de sa propre gestion de la crise. Une preuve irréfutable à ses yeux, que Pékin tenterait de le faire tomber de son piédestal et d’empêcher sa réélection en mettant à mal son bilan et sa campagne.

Donald Trump, une réélection mal embarquée ?

Afin de ne pas se retrouver en porta-faux et continuer son chemin politique, Trump a donc décidé d’accentuer la pression sur la Chine, affirmant qu’il se tenait prêt à sanctionner Pékin. Une critique qui intervient quelques semaines après le début d’une véritable escalade verbale entre les deux nations, Donald Trump ne cessant d’accuser la Chine et sa mauvaise gestion de la crise du covid-19. Pour rappel, de nombreux experts et politiques assurent que Pékin a caché de nombreuses informations afin de protéger le Parti communiste, entraînant un relâchement des nations et favorisant, de fait, la propagation de la crise.

La Chine, unique responsable à ses yeux

Avec plus de 60.000 décès enregistrés, les États-Unis sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire et le président Trump lui, est critiqué pour sa gestion de la crise, qualifiée de laxiste. En effet, ce dernier est pointé du doigt pour avoir agi relativement lentement et pour être tenté de rouvrir le pays alors que plus d’un million de personnes ont été touchées par la maladie. Une accusation grave qui pourrait aggraver les relations entre les deux pays, déjà bien entamées à cause des multiples attaques de part et d’autres ayant notamment donné lieu à une véritable guerre commerciale entre les deux nations. Une preuve également, que la guerre informelle entre les deux nations a été bafouée, elles qui s’étaient promis de tout mettre de côté le temps que la crise soit résolue.