Le président français, Emmanuel Macron, au plus fort de la crise que traversait son pays, se voulait un chef d’Etat au plus près de ses concitoyens, souffrant leurs désespoirs mais également portant leurs espérances. Alors que la crise faisait des milliers de morts, le président avait il y a encore quelques jours, l’intention de faire front, tel un général en chef en « période de guerre ». Seulement, pour des voix le camp présidentiel, le locataire de l’Elysée, pécherait par un excès de communication ; empêchant par ses nombreuses apparitions, une meilleure appréciation de l’action gouvernementale.

Macron serait un peu trop présent

Le président français qui avait déjà maille à partir avec une opposition qui jugeait l’action gouvernementale contre la pandémie, peu pertinente et très peu efficiente ; devait encore faire selon le quotidien français, Le Parisien, avec une frange de ses partisans qui jugeraient qu’il s’« agitait un peu trop ». En effet, le président Macron n’avait eu de cesse, depuis sa première réunion de crise il y a quelques semaines, et alors même que le pays était sous quarantaine, de montrer à ses concitoyens qu’il n’était pas “général” à se terrer en attendant que la houle passe. Du passage en revue des hôpitaux à des descentes impromptues dans des unités de fabrication de masques, le président Macron avait visité tous les fronts en France, dans cette « guerre » contre le nouveau coronavirus.

Une « guerre » justement que remettraient en question, certains des partisans de Macron. Pour eux, il ne s’agirait pas d’une « guerre » mais plutôt de la lutte contre un fléau. Et que de ce fait, les sorties récurrentes du chef de l’état donnaient plutôt l’impression, soit qu’il n’avait pas compris où se trouvait sa place, soit qu’il n’était pas arrivé à la déterminer avec précision. Pour d’aucuns, le président aimerait à se « déguiser ». Autrement dit, il entrait dans la peau de tellement d’acteurs de première ligne dans la lutte contre la pandémie que les français pourraient finir « par croire … » que sa posture de Président serait elle également un déguisement. Macron et sa « communication de guerre », serait parti sur une piste, une « fausse » qui ne « correspond pas à la réalité ».

Macron le « bouclier »

Cependant pour des infidèles, et notamment pour des membres du gouvernements et pour des personnalités de la ‘’République en Marche’’, le président était plutôt à féliciter d’être autant au four et au moulin. D’être à la fois à la genèse de la réponse à apporter à la crise, mais également à son épilogue pour pouvoir juger avec « ses concitoyens » du réel impact de ces mesures. Et ce sens, il était selon Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, « le bouclier de la Nation ». Ce ne serait donc pas demain la veille que le président renoncerait à ses descentes sur terrain, ces actions faisant partie de sa compréhension de la mission qui lui avait été dévolue mai 2017