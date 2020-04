Dans un contexte de crise sanitaire Emmanuel Macron perd une fois encore des points en popularité. Alors que pendant le mois de mars de l’année écoulée, un sondage Odoxa a évalué la popularité de Macron à 30 % (32 % lors du sondage passé), une nouvelle enquête vient montrer de plus que le président français est en passe de perdre sa cote de popularité. Relayé ce vendredi, un sondage de BVA pour Orange et RTL révèle que Macron a perdu deux points en popularité. Le sondage a été en effet réalisé de façon virtuelle les 22 et 23 avril dernier.

8,3/20 pour Emmanuel Macron selon le sondage

Si au début de la prise de la mesure de confinement, le président français Emmanuel Macron avait connu une hausse en popularité, cela n’est pas le cas maintenant que la France compte ses morts à cause de la pandémie du coronavirus. Selon le sondage de BVA, le numéro 1 français perd deux points et se retrouve à 38 % alors que la hausse qu’il a connu au début du confinement le mettait à 40 %. C’est la méthode des quotas qui a été en effet observée lors du sondage. 976 français âgés de 18 ans et plus ont donné leur point de vue lors de l’enquête. En ce qui concerne comment va évoluer la politique du chef de l’Etat dans les deux années à venir, ils sont 41 % de personnes sondées à vouloir que sa politique ne soit ni de la droite, ni de la gauche.

17 % sont neutres. Sa politique d’exercer le pouvoir va changer selon une bonne partie (41 %). Les sondés étaient aussi invités à donner une note à leur président depuis son élection en mai 2017. Ils ont tous donné une note moyenne de 8,3/20 au chef de l’Etat, avec en général 61 % de mauvaises opinions. Précisons qu’il n’est pas le seul à perdre sa popularité. Son Premier ministre, Edouard Philippe, a aussi connu une baisse de sa cote de popularité. Il perd 03 points et se retrouve à 41 % selon BVA.