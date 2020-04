Le ministre sénégalais des transports terrestres avait instauré la mesure d’interdiction formelle des déplacements interurbains au Sénégal, cela suite à la fermeture des frontières terrestres et aériens et au décret de l’état d’urgence signé par le président de la république, Macky Sall. Ces mesures drastiques entrent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en limitant les chances de contamination auprès des populations. Interdictions qui sont depuis lors violées de parts et d’autres.

Des véhicules de transport en commun sur des pistes

Une vidéo récemment mise en ligne montre une file de voitures de transport en commun “Ndiaga Ndiayes” convoyer des passagers malgé l’interdiction en contournant les voies conventionnelles. Une activité clandestine dénoncée par l’auteur du film amateur alors que des conducteurs de véhicules “Allo-taxi” ont été arrêtés à Touba pour avoir continuer à faire la navette entre les régions Thiès-Mbour-Dakar. Invité sur iradio, le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs, Idy Ka précise : “14 personnes ont été déférées, il faut qu’on sache que les Taxis « Allos Dakar » ne doivent pas transporter qui que soit, ils sont des clandestins“.

200 personnes sous quarantaine s’échappent dans la ville frontalière de Labé

Les médecins guinéens de Labé, situé dans la zone frontalière de Kédougou ont également signalé aux autorités sénégalaises que 200 sujets parmi les 318 contacts suivis de cette localité se seraient échappés. Une situation alarmante qui a poussé le médecin chef de Kédougou à inviter les populations locales à collaborer avec les autorités en dénonçant tout individu suspect rapporte Igfm. Pour rappel le Sénégal compte 131 personnes hospitalisées positives au virus (92 personnes ont été déclarées guéries du covid-19 et deux sont décédées et une dernière évacuée en France).