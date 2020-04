Le confinement est toujours en vigueur en France et les sorties sont toujours soumises à la présentation d’une attestation de déplacement qui peut être vérifiée par la police. Lors d’un contrôle de la police, le 31 mars à Penne-sur-Huveaune près de Marseille, un homme a craché sur des policiers et la situation a dégénéré. Les policiers ont alors frappé l’indélicat qui était en compagnie de son épouse. Ces faits ont été confirmés par la procureure de la République de Marseille : l’homme ”aurait insulté et craché sur les policiers ” a-elle indiqué. Cette scène, filmée par un riverain,a partagé de nombreuses fois sur la toile et l’inspection générale de la Police nationale (IGPN) a décidé d’ouvrir une enquête.

Le couple qui était à bord d’un véhicule allait faire des courses sans autorisation officielle. Leur voiture a été interceptée par des policiers pour un contrôle de routine. L’homme est sorti de son véhicule et s’est opposé aux injonctions des agents qui lui ont demandé de retourner dans le véhicule. Ce dernier a décidé de ne pas obtempérer et la situation a dégénéré. Les policiers l’ont ensuite frappé en présence de sa femme.

En garde à vue, l’homme a reconnu les faits. Une enquête est actuellement en cours au Parquet de Marseille. Voilà une affaire qui lance encore le débat sur l’attestation d’autorisation. Depuis l’entrée en vigueur du confinement, l’attestation de déplacement était en version papier. Mais le ministre de l’intérieur a annoncé qu’à partir du 6 avril les français pourront avoir à côté de la version papier une attestation de déplacement numérique sur Smartphone.