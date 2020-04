Des vendeurs de téléphones portables reconvertis en trafiquants de masques ont été interpellés par les forces de l’ordre. L’arrestation de trois commerciaux d’une entreprise de téléphonie implantée dans la commune de Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis, a eu lieu hier mercredi 22 avril 2020. Actuellement placés en garde à vue, les suspects âgés de 22 à 24 ans nés en France pour l’un, et en Chine pour les autres, ont expliqué aux autorités que ce trafic était pour fidéliser leur clientèle. D’après eux, leur société offrait une dizaine de masques de protection, si un client achète de téléphone ou prend un abonnement de forfait téléphonique. Les enquêteurs ne croient pas à cette version, car des ventes directes de masques ont été constatées.

La société s’approvisionnait en Chine

Les trois responsables qui cogéraient la société, appelée Aokaï, devaient être jugés en comparution immédiate, dans l’après-midi de ce jeudi 23 avril 2020, devant le tribunal de Bobigny. En début de semaine, le bureau du procureur avait ouvert une enquête pour « refus de déférer à une réquisition administrative » et « pratiques commerciales trompeuses ». Notons que la société s’approvisionnait en masques par des réseaux chinois non identifiés, et les vendaient à un prix unitaire de 4,50 euros ou 5 euros aux clients. Et quand un client achète trois cent masques, une dizaine lui était offerte.

Une grande livraison était attendue

Au cours de la perquisition des locaux de l’entreprise, les policiers du SDPJ ont retrouvé 3200 masques. Ils étaient composés de 2100 de type FFP2, qui sont réservés au personnel médical, et 1100 masques chirurgicaux. Les suspects écoulaient les masques à partir d’un groupe WhatsApp, consacré à la communauté asiatique de l’Île-de-France. Selon les informations d’un média français, une grande livraison de masques était prévue, mais n’a pas encore été faite au moment de la perquisition.