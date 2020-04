Ce 30 avril 2020, la militante climatique Greta Thunberg lançait une campagne axée sur les droits de l’enfant avec l’ONG suédoise Human Act, pour soutenir les efforts de l’UNICEF dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19. Cette campagne voudrait également promouvoir l’action de l’organisation dans la protection des enfants contre les conséquences directes et indirectes de la pandémie. La campagne avait été lancée ce jeudi, avec un premier don de 200 000 dollars à l’UNICEF, dont une moitié au nom de Human Act et l’autre moitié au nom de la Fondation Greta Thunberg.

« La pandémie est une crise des droits de l’enfant »

« Comme la crise climatique, la pandémie de coronavirus est une crise des droits de l’enfant », aurait déclaré la jeune activiste de 17 ans au moment de la remise de son don. « Cela affectera tous les enfants, maintenant et à long terme, mais les groupes vulnérables seront les plus touchés. Je demande à tout le monde de se mobiliser et de se joindre à moi pour soutenir le travail vital de l’UNICEF pour sauver des vies d’enfants, protéger la santé et poursuivre l’éducation » avait-elle ajouté par la suite. Greta Thunberg à ses propos avait joint le geste de remettre le prix de 100 000 USD, qu’à sa fondation avait décerné Human Act ; une ONG suédoise œuvrant dans l’humanitaire et la préservation de l’Habitacle terrestre.

Un prix à la Fondation Greta Thunberg, créée seulement en Février, et qui venait récompenser l’activisme mondial de la fondatrice en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Répondant à l’appel de la jeune activiste, l’ONG Human Act aurait elle aussi fait un don de 100 000 USD à l’Organisation des Nations Unies pour la petite Enfance. L’UNICEF, alors qu’elle se battait pour soutenir les enfants touchés par les fermetures d’écoles et les mesures mondiales de verrouillage, ne pouvait que se féliciter de cette entrée de fonds . Le produit de la campagne devrait être utilisé pour fournir aux enfants du savon, des masques, des gants et des articles d’hygiène. Parce que selon l’UNICEF, les enfants ne souffraient pas tant du virus lui-même ; la véritable menace étant la récession économique que la pandémie induisait.