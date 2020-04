L’ancien premier ministre du Sénégal et actuel président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, a reçu ce jeudi la visite d’un huissier de justice pour une tentative de saisie de son appartement. Une démarche qui serait motivée par le procès opposant Abdoul Mbaye à son ancienne épouse, Aminata Diack, qui a poursuivi ce dernier pour une affaire d’escroquerie et de faux et usage de faux. Abdoul Mbaye avait été condamné à dédommager son ancienne épouse à hauteur de 100 millions de francs CFA.

La version du ministre

En livrant sa version des faits, Abdoul Mbaye souligne que l’huissier en question s’est présenté à son domicile accompagné de sept personnes pour saisir le mobilier qui se trouvait dans son appartement. “J’ai reçu ce matin un Groupe de sept individus conduits par un clerc de Me Richard DIATTA venus à mon domicile dans le but d’enlever et d’emporter nos meubles, se fondant sur l’ordonnance du juge des Référés du 24 Janvier 2020” souligne ce dernier dans son communiqué. Abdoul Mbaye souligne avoir signalé à l’huissier avoir interjeté en appel à plusieurs reprises, ce qui suspend temporairement la procédure de saisie.

Il leur exige des tests au covid-19

“L’huissier m’a opposé une fin de non recevoir et ses agents ont alors entrepris de forcer la porte de mon domicile” poursuit l’ancien premier ministre. Abdoul Mbaye se serait alors opposé en soulignant les risques de contamination au Covid-19 et en exigeant qu’on lui présente des documents attestant des tests négatifs au coronavirus. L’huissier aurait alors quitté les lieux “pour aller chercher des renforts” précise le communiqué de l’ancien ministre et candidat malheureux au parrainage des candidats des présidentielles de 2019.