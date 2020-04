Le corossolier un arbuste tropical de 5 à 8 m de haut, du nom scientifique Annona muricata, de la famille des Annonaceae et très apprécié pour ses fruits. Oui le corossol, encore appelé corossol épineux (même si ses épines ne piquent pas) ou encore cachiment. Avec ses feuilles épaisses, odorantes, obovales-oblongues et courtement cunées, l’arbuste fournit un ombrage chaleureux car chacune de ses feuilles peut mesurer 15 cm et plus. Il est également considéré comme un arbre ornemental. Et, de ses fleurs jaunâtres qui apparaissent puis se fanent et tombent, naît graduellement le merveilleux fruit comestible : le corossol, qui va se développer jusqu’à sa maturité. Il arrive que le corossol soit confondu parfois avec la pomme-cannelle ou paw paw, en fait, des fruits de d’autres espèces de la famille des annonacées.

Comme toujours, la nature regorge de bénéfices dans l’ensemble de sa composition. Dans le cas du corossol, tout est thérapeutique : les feuilles, ses graines, les tiges, les racines, les fruits et son écorce.

Le corossol

Le revêtement extérieur du corossol ou de l’anone est toujours vert parsemé d’épines pourtant sa chair est d’une blancheur laiteuse et pulpeuse avec des graines noires à ne certainement pas avaler. En effet, la chair douce, aromatique et acidulée du corossol est utilisée dans les boissons, mélangée dans les jus de fruits naturels, les bonbons et même les glaces. Le corossol peut mesurer jusqu’à 25 cm et peut peser jusqu’à 3 kg avec de multiples bienfaits pour la santé ! Le fruit corossol savoureux est enrichi naturellement de folate, niacine, thiamine, vitamine C, calcium, magnésium, potassium et fibres. En Afrique, les propriétés du fruit sont exploitées pour traiter les maux d’estomac ou diarrhées ou gastrites, les symptômes asthmatiques, les problèmes de peau, la goutte, la fièvre et comme sédatif naturel, mais il est recommandé de les consommer en dehors des repas. Ce fruit est composé d’acétogénines doté d’incroyables propriétés qui lui valent la promotion par diverses organisations pour sa contribution dans le traitement de cancers. D’autres propriétés anti–inflammatoires, antiparasitaires, antivirales, antimicrobiennes.

Les feuilles possèdent d’incroyables propriétés antispasmodiques, antiangiogéniques, insecticides, répulsives, antibactériens, cytoxiques et analgésiques. Dans certaines régions et traditionnellement, les feuilles légèrement chaudes associées* aux feuilles de vernonia deppeana, sont appliquées sur la tête pour aider au traitement de maux de tête, les migraines, les entorses et les rhumes. La décoction des feuilles pour le bain est utilisée pour soulager les troubles liés au rhumatisme, les œdèmes, les enflures, les boutons de chaleur et certaines blessures. Certaines fractures en association* avec d’autres végétaux comme persea americana, de prunus serotina, prunus persica et senecio salignus sont traitées à la vapeur d’une infusion. Sinon, les feuilles d’Annona muricata en décoction par voie orale sont aussi utilisées pour aider la toux (Kimpouni, 2018). Au Cameroun, cette plante est indiquée pour les troubles du sommeil, quelques troubles cardiaques et pour l’ectoparasitose.

Attention aux graines !

La sève du corossolier peut produire des inflammations. Ses graines dans le fruit se sont révélées être toxiques pour les poissons dans les travaux de thèse de Nicolas (1997). Effectivement les graines contiennent aussi des propriétés répulsives et insecticides ce qui fait qu’une fois moulues, elles sont saupoudrées sur la tête des enfants pour en éliminer les poux dans certains milieux africains.