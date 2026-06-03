USA : expulsion de 355 Africains, dont un Béninois et 14 Ivoiriens

Le Département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a annoncé ce 3 juin l’expulsion de 355 ressortissants d’Afrique de l’Ouest et du Centre, dans le cadre d’une opération ciblant des étrangers en situation irrégulière condamnés pour diverses infractions sur le territoire américain. Parmi eux figurent 14 Ivoiriens et un ressortissant béninois.

La liste publiée par le DHS, accompagnée des noms et photographies des personnes concernées, révèle une forte concentration de Nigérians — 110 individus, soit près d’un tiers du total — suivis de Libériens (94), Ghanéens (30) et Sénégalais (19). Le reste se répartit entre 15 Camerounais, 14 Gambiens, 12 Mauritaniens, 11 Cap-Verdiens, neuf Burkinabés, huit Nigériens, six Guinéens, six Togolais, cinq Maliens, un Bissau-Guinéen et le ressortissant béninois. Les infractions retenues vont de la fraude et du trafic de migrants aux crimes violents.

Le Ghana hub logistique, la Côte d’Ivoire et le Bénin parmi les pays touchés

Pour mener cette opération, les autorités américaines se sont appuyées sur un accord déjà en vigueur avec le Ghana, qui sert de plateforme logistique pour les expulsions vers l’Afrique de l’Ouest. D’après le DHS, le protocole de libre circulation de la CEDEAO aurait également facilité la circulation des personnes expulsées une fois arrivées sur le continent. La présence de 14 Ivoiriens et d’un ressortissant béninois dans la liste montre que deux pays francophones d’Afrique de l’Ouest figurent parmi les nationalités directement touchées par cette opération, baptisée « Surveillance des opérations en Afrique de l’Ouest ».

Une politique d’expulsion qui s’étend à tout le continent africain

Cette vague relève d’une stratégie migratoire américaine qui a pris une dimension continentale depuis début 2025. L’administration Trump a multiplié les accords bilatéraux avec des pays africains — Eswatini, Rwanda, Guinée équatoriale, Cameroun, Ouganda, Soudan du Sud et RD Congo — pour y transférer des migrants expulsés, y compris des ressortissants de pays tiers dont les gouvernements refusent de les réadmettre. Plus de 500 mesures ont été prises en matière d’immigration selon le Migration Policy Institute. Les effectifs de l’ICE ont été doublés, passant de 10 000 à 22 000 agents, et le budget de l’agence est programmé à 75 milliards de dollars pour la période 2026-2029. Sur l’ensemble de l’année 2025, le DHS a officiellement enregistré plus de 440 000 expulsions, auxquelles s’ajoutent près de deux millions de départs volontaires sous pression.

Le DHS n’a pas précisé de calendrier pour les prochaines opérations similaires. Les 355 ressortissants expulsés sont attendus dans leurs pays d’origine dans les prochains jours, via le Ghana utilisé comme point d’entrée sur le continent, conformément à l’accord logistique conclu.