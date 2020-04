On ne peut se nourrir que de tubercules, de céréales et de feuilles-légumes. Associer et développer la culture des végétaux plus riches en protéines comme les haricots avec leur haute teneur en azote soluble qui peuvent être ingérés aisément durant l’alimentation a été et reste une habitude nutritionnelle des sociétés africaines. Le haricot ou abôbô (Bénin) ou ukunde en swahili, ekunde chez les peuples Nsong au Congo ou haricot dolique ou dolique à œil noir ou niébé, ou haricot kissi, du nom scientifique Vigna unguiculata.

C’est une espèce de plantes annuelles de la famille des fabaceae (Papilionacées). Une plante couramment cultivée en Afrique comme légume ou légumineuse parce qu’on en consomme le fruit, c’est-à-dire la gousse allongée à l’état sec qui donne les graines d’haricot ou dans son état avant maturité qui reste la gousse allongée vert communément appelé haricot vert ou « mange-tout » et de longueur variable. Les conditions optimales pour son bon développement sont sous une température variant de 25 à 30 °C. Il faut noter que le haricot est une plante grimpante qui fait partie des cultures vivrières prisée dans les régions d’Afrique pour son rôle de fixation biologique de l’azote dans ses fruits comme dans le sol (200 kg à l’hectare) grâce au phénomène de nodulation dans ses racines allant jusqu’à 1m de profondeur. Le Phaseolus sp a une période de floraison qui précède toujours l’apparition de ses fruits. Effectivement, les gousses germent une fois que les fleurs blanches groupées en grappes se fanent puis tombent.

Graines particulières

Les graines Phaseolus sp. sont de diverses couleurs. Les plus connues sont le haricot blanc au bout ou œil noir, le haricot noir, et le haricot rouge. Les graines du haricot peuvent conserver leurs propriétés germinatives jusqu’à 5 années en plus d’être riches en protéines. Le haricot est riche également en lysine, en vitamine B1, en fer et en antioxydants. En revanche sous la forme de gousses, le Phaseolus sp. est source très importante en fibres alimentaires solubles. Ceci est une part importante pour tous d’éducation nutritionnelle sur cette légumineuse à ne pas négliger et à portée-de-main.

Gastronomie au haricot colorée

Le haricot fait partie des pratiques gastronomiques africaines depuis le 15e siècle. Au Dahomey en 1975, Grubben affirme que le haricot niébé constituait le petit déjeuner ou en association avec le manioc. On consomme traditionnellement les graines facilement dans un bouillon épicé (oignons, poivre, sel, ail, etc.) concentré de graines d’haricots ou sous forme de purée avec sa farine ou en goûter sous forme de beignets : ata ou akara ou accra. D’autres recettes de haricot appréciées sont : le atassi (le riz avec des haricots) accompagné d’une friture de dja et le moi-moi ou mangni mangni une composition de graines d’haricots dépourvues de leurs enveloppes, moulues à l’eau et l’huile rouge mais suffisamment épicées puis cuites à la vapeur. Le Bénin a hérité de l’influence portugaise comme l’Angola et bien d’autres pays africains dans la cuisine du haricot avec le plat féchouada. Les gousses vertes parfois jaunes ou les haricots verts se mangent plus dans les salades, dans les soupes, dans les régimes alimentaires faibles en gras ou pour décorer les plats.

Propriétés thérapeutiques du haricot

Le haricot est bon pour la santé cardio-vasculaire. En usage interne, le haricot est convoité pour son léger effet laxatif qui régularise le transit intestinal et des parois de l’appareil digestif. Cela contribuerait à réduire les risques de cancer du côlon et de l’œsophage. Le haricot vert aiderait à soulager les troubles de l’ostéoporose chez les femmes car le haricot renforce le système osseux grâce à la silice, les troubles du diabète de type 2 aussi.

Mais en usage externe, on fait des cataplasmes avec la cendre des graines sur des piqûres causées par des fourmis (Inngjerdingen et al. 2004). Les gousses vertes et les feuilles ont des propriétés diététiques sur la peau, contre les eczémas lorsqu’elles sont macérées et posées sur la zone à traiter. On peut utiliser dans ce sens la farine diluée des graines d’haricot toujours en cataplasme pour traiter des abcès, des ulcères de la peau et du panaris. Des propriétés qui expliquent son effet anti-inflammatoire sur les douleurs articulaires, l’arthrose ou l’arthrite et même les troubles de rhumatisme. Le haricot apaiserait par ailleurs le système nerveux, donc réduit les niveaux de : stress, nervosité, anxiété de quoi vous donner un départ en douceur chaque matin.