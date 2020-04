Rien ne se perd sur le manioc, tout se transforme sur ce végétal tropical exceptionnel découvert en 1558 au bord de fleuve Congo (République Démocratique du Congo). Le Manioc du nom scientifique Manihot esculenta, est un aliment de base africain de la famille des Euphorbiacées qui se consomme entièrement depuis les feuilles aux racines dont le développement donne des produits succulents, bienfaisants pour la santé et digestes. De plus c’est un super aliment aux multiples transformations pour le plaisir des papilles gustatives diversifiées avec plus de 20 dérivés. Comme à l’accoutumée des traditions ancestrales du continent noir, les bienfaits de cet aliment sont retirés à travers une alimentation saine. C’est le plus important tubercule cultivé en milieux tropicaux (l’Afrique représente 66% de la production mondiale –291 millions de tonnes en 2019-).

Des racines..

La racine se transformant en tubercule de 20 à 50 cm de long et 5 à 10 cm de diamètre, est de couleur brune (marron) et recouvre une chair qui est totalement blanche qui va jaunir légèrement à la cuisson. Le tubercule du manioc sans gluten est riche en eau, glucides, magnésium, potassium et en vitamine C qui va favoriser à son tour une bonne absorption du fer non héminique des fibres, légumineuses ou légumes. C’est aussi le meilleur producteur des hydrates de carbone (sucres). Le tubercule du manioc va aussi aider à réguler les troubles de diarrhées ou d’irritation du côlon grâce à sa forte teneur en amidon. C’est cet amidon qui va prendre du volume dans l’estomac et donner la sensation de satiété au consommateur. Il faut mentionner à votre attention que la saveur du tubercule de manioc se rapproche relativement d’une pomme de terre au beurre pasteurisé.

Le tubercule de manioc une fois cuit, se mange avec de l’avocat simplement au Cameroun. Contre les mauvaises odeurs corporelles, il semble que plonger les tubercules de manioc fermentées 3 à 4 jours dans de l’eau potable filtrée, puis se laver avec une fois par jour avec cette solution jusqu’à guérir. Le Manihot esculenta se transforme aisément en farine avec des grains grossiers : gari, semoule, attiéké ou en farine fine.

Et des feuilles…

Les feuilles de manioc sont aussi très sollicitées dans la gastronomie africaine : Mali, Cameroun, Nigeria, Togo, Bénin, Cote d’ivoire, Sénégal, Guinée, Gambie, Libéria, Gabon, les 2 Congo, Tchad, etc. pour une variété de raisons. Ces feuilles de manioc contiennent beaucoup de vitamine A (importante pour la croissance, la vue et pour prévenir des maladies) et de vitamine C. Ces feuilles contiennent également beaucoup de fibres alimentaires et très nutritives. Il est recommandé de consommer les feuilles de manioc en quantité suffisante et régulièrement pour leurs vertus médicinales des incommodités sanitaires comme le paludisme non sévère, la fièvre, désinfection des plaies, les brûlures, de la conjonctivite, l’anémie. Notez bien que pour la consommation des feuilles de manioc, qu’elles doivent être bien lavées plusieurs fois à l’eau propre avec précaution, cuites longtemps à l’eau bouillante et hachées pour une meilleure présentation dans les plats. Quelques feuilles de manioc peuvent être broyées jusqu’à l’obtention d’un jus verdâtre pour des cures. En infusion, les feuilles de manioc avec ou sans les tiges ou écorces peuvent être bues une à deux fois par jour ou même avec un verre de thé selon le traitement.

Attention aux variétés du manioc : toxicité

Tous les tubercules de manioc ne se mangent pas ! Il existe 2 variétés auxquelles il faut faire très attention. Toutefois, la présence du cyanure est un poison qui doit être éliminé avant la consommation par ébullition sinon il peut conduire à une terrible maladie nerveuse, le “KONZO“. La variété amère est toxique si mal cuite et son mode de cuisson est très délicat. La variété douce de manioc se cuisine non seulement plus facilement mais ne contenant qu’une faible toxicité, celle-ci disparait durant la cuisson.

Conservation du manioc

Le tubercule du manioc est fragile donc ne se conservera que quelques jours au réfrigérateur mais il se conserve très bien au congélateur quelque soit sa forme à l’état frais, frais broyé ou sec uniquement.