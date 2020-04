Le manguier est un grand arbre tropical le plus répandu en Afrique et surtout en Afrique de l’Ouest comme en Afrique centrale depuis la Guinée au Bénin et tous les autres régions favorables. Il peut atteindre 20 m de haut et jusqu’à 20 mètres de diamètre. Souvent, ce sont des tas de mangues qui souhaitent la bienvenue de villes en villes africaines. Les plus grands producteurs de mangues et exportateurs sont la Côte d’ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal car la mangue est d’abord un fruit de commercialisation locale. C’est grand arbre tropical de la famille des Anacardiaceae qui pousse encore sans difficultés à l’état sauvage. Le mangifera indica, avec son feuillage dense vert foncé qui sert d’ombrage rafraîchissant dans les vergers, donne des fruits aromatisés, un parfum exquis dont la forme est d’ailleurs à l’origine du motif cachemire que l’on retrouve aussi sur les tissus « bandana » et autres.

Avant la formation des fruits, ce sont des fleurs blanches rougeâtre, très petites sous la forme de grappes sur 20 à 50 cm de long qui apparaissent au terminal des branches touffues de feuilles vertes : la floraison. Puis, se formeront les fruits à l’extrémité en grappes. Le fruit est rond, ovale ou réniforme selon la variété cultivée. La mangue est un fruit charnu qui n’attire pas que les mouches ! Elle possède une chair jaune, onctueuse, sucrée parfois fibreuse dont l’arôme active les papilles gustatives de plus d’un. Il n’est donc pas anormal d’aimer les mangues. Il est important de mentionner que la peau d’une mangue est tout aussi attirante. Elle peut être de couleur jaune, verte, rouge ou un mélange de ces couleurs mais dégage toujours un arôme fruité. Il est parfois nécessaire de l’enlever, car certaines variétés contiennent des substances irritantes et sont moins comestibles ; mais, avec certaines variétés comme Alphonso ou certaines mangues greffées, tout se mange : la peau avec la chair. Les mangues greffées sont généralement plus petites mais très appréciées.

Gastronomie à base de mangue

La mangue se mange en nature, en dessert, dans les pâtisseries, dans les salades de fruits, dans les céréales et aux sorbets. La mangue se consomme aussi à l’état sec sous forme d’amuse-gueule ce qui favorise sa conservation en longue durée ou sous la forme moulue comme une épice amchur (ou amchoor) habituellement utilisée dans de nombreux plats de légumes pour donner un peu d’aigreur. Amchur est un mot hindi pour désigner la « mangue ». On peut aussi en faire des coulis ou des confitures. Cette épice de mangue est délicieuse avec la volaille, le canard et le porc.

Par contre, la mangue verte encore immature avec sa chair plus compacte et nettement moins sucrée est aussi consommée dans certaines communautés et va accompagner des plats salés de viande.

Vertus thérapeutiques depuis les fruits aux feuilles

La mangue est enrichie de vitamines (A, B1, C, E, K, B2, B6, B3, B5, B9), de bêta-Carotène, de lutéine/zéaxanthine, de choline et de minéraux (calcium, fer, magnésium, manganèse, zinc, potassium, sodium, phosphore). Par ailleurs, les feuilles, les écorces, les tiges et les fruits entrent dans plusieurs traitements thérapeutiques (Kayode et al. 2008). Les feuilles allongées du manguier ont une odeur de terebenthine. La composition chimique de ces feuilles contient jusqu’à 10% de tanins galliques et de flavonoïdes selon les travaux de Pousset (1989) responsables de leurs propriétés antidiarrhéique, fébrifuge et diurétique sous la forme de décoction. Ces feuilles peuvent aider à baisser la fièvre du paludisme aussi (Rivière et al, 2005). Les écorces du manguier possèdent des propriétés astringentes, antidysentériques et antiblennorragiques exploitées en décoction et administrées par voie orale (Lubini, 1990). En bain de bouche l’écorce du manguier aide au traitement de maux de dents, sinonon reconnaît également à cette décoction des propriétés abortifs (Rivière et al, 2005). Toutefois, mangifera indica est utilisé en association avec d’autres plantes médicinales pour traiter divers maux.