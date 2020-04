En marge de son discours adressé à la nation sénégalaise ce 03 avril, à la veille de la célébration des indépendances, le président Macky Sall a annoncé des mesures d’accompagnement des populations dans le contexte sanitaire actuel. Le chef de l’État compte ainsi atténuer l’impact de la crise sur les populations qui voient pour la plupart leurs activités gelées suite aux mesures imposées par les autorités.

Entreprises, ménages, sénégalais de la diaspora

C’est au total 975.522 familles qui bénéficieront d’une enveloppe de 15,5 milliards de francs CFA destinée au paiement des factures d’électricité et 670.000 ménages d’un budget de 3 milliards de francs CFA pour les factures d’eau. L’État prendra en charge les factures pour des familles ciblées pendant un bimestre. Un budget de 12,5 milliards de francs CFA sera réservé à la diaspora sénégalaise annonce le chef de l’État. Le budget initial de 50 milliards pour l’achat de vivres au bénéfice d’un million de familles a été revu à la hausse, 19 milliards supplémentaires sont ainsi annoncées par le président de la république.

Des mesures concernant les entreprises ont également été évoquées par le chef de l’État qui annonce un budget de 302 milliards de francs CFA dédié au paiement des dettes aux différents fournisseurs et entreprises qui s’engageront à maintenir le niveau des salaires. ‘’Une enveloppe de 100 milliards sera spécifiquement dédiée à l’appui direct des secteurs de l’économie les plus durement touchés par la crise, notamment les transports, l’hôtellerie, mais également l’agriculture’’ poursuit le chef de l’État.

Les oubliés de l’accompagnement ?

Depuis cette annonce certains secteurs ont souligné leur situation qui risque d’évoluer de manière négative. Il s’agit des acteurs de la pêche, qui comptabilisent le poids le plus conséquent des exportations sénégalaises; leur secteur n’étant pas dans les “secteurs…les plus durement touchés”.

L’autre secteur concerné est celui de l’informel qui emploie un peu plus de 40% de la population ainsi que les petites, moyennes entreprises et starts up dont certaines ont déjà fermé boutique.