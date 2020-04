Michael Jordan n’est plus à présenter. La légende des Chicago Bulls est considérée comme le plus grand joueur de l’histoire du basketball, au-delà même du basketball, Jordan est perçu comme un sportif à part entière, un athlète exceptionnel qui a repoussé les limites du possible pour faire basculer la NBA dans une autre dimension. Le simple fait de prononcer son nom, donne des frissons, aujourd’hui, Michael Jordan est une marque qui pèse des milliards de dollars. En effet, la légende s’est reconvertie avec beaucoup de succès dans les affaires.

En plus d’être le propriétaire de la franchise des Charlotte Hornets, Michael Jordan a investi dans de nombreux domaines, ce qui a fait de lui un milliardaire et l’un des hommes les plus influents des États-Unis. Dans le monde du business, nombreuses sont les firmes qui souhaitent collaborer avec MJ. L’icône du sport international vient de remporter une bataille juridique qui l’opposait à l’entreprise chinoise, Qiaodan Sports. Michael Jordan, dont le nom s’écrit Qiaodan en Chine, a estimé que la société Qiaodan Sports avait illégalement détourné son nom de son nom à des fins commerciales.

La marque Jordan est unique

Pour le mythique basketteur, il est plus ou moins lié à la société Qiaodan et à sa ligne de produits. Ce mardi 15 Avril, la plus haute Cour de justice de la Chine a tranché en faveur de Michael Jordan dans le conflit qui l’oppose à Qiaodan comme l’a rapporté Sports Illustrated. Cette bataille juridique aura duré huit ans.

En plus du nom de Jordan qui aurait été utilisé par l’entreprise chinoise, le groupe aurait également utilisé avec génie la célèbre silhouette “Jumpman” de la marque Jordan pour fabriquer des produits dérivés. Cette bataille a fait ressortir des cas assez insolites comme par exemple le fait que Qiaodan, signifie “Jordanie” en mandarin. Qiaodan sports ne pourra donc plus utiliser les caractères chinois pour “Jordanie”. Dans une déclaration aux médias, la firme a indiqué que seules quatre de leurs 74 marques étaient concernées par la décision de justice.